Salihli Kösealispor Şampiyonluğunu Garantiledi: Süper Amatör Küme Yolunda

Salihli Kösealispor Şampiyonluğunu Garantiledi

Manisa 1. Amatör Lig Salihli Grubu'nda büyük sevinç

Salihli Kösealispor, Manisa 1. Amatör Lig Salihli Grubu'nda ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek taraftarlarına büyük sevinç yaşattı.

Yeşil-beyazlı ekip, şampiyonluk yolundaki kritik karşılaşmada Beyliklispor'u mağlup ederek zirveyi matematiksel olarak garantiledi. Bu galibiyet, kulübün uzun süredir hayalini kurduğu başarıyı gerçeğe dönüştürdü.

Sezon boyunca sergilediği istikrarlı performansla dikkat çeken Salihli temsilcisi, elde ettiği bu sonuçla Süper Amatör Küme'ye yükselme hakkı kazandı.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte futbolcular, teknik ekip ve taraftarlar sahada coşkuyla şampiyonluğu kutladı; mahalle halkı da kutlamalara katılarak sevince ortak oldu.

