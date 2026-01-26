Mehmet Ercoş: Manisa'nın Gururu, Türkiye Cimnastiğinin Geleceğini Şekillendiriyor

Manisalı milli sporcu Mehmet Ercoş, dünya ve Avrupa dereceleriyle Aerobik Cimnastikte öne çıktı; TCF teknik kurullarında görev alarak cimnastiğin yaygınlaşmasına katkı veriyor.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 12:36
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 12:36
Manisalı milli sporcu Mehmet Ercoş, cimnastik serüvenine 3 yaşında başlayıp dünya ve Avrupa dereceleriyle öne çıkarak hem şehrinin hem de Türk cimnastiğinin gururu oldu. Ercoş, Türkiye Cimnastik Federasyonu bünyesinde iki ayrı teknik kurulda görev yapıyor.

Kariyeri ve Başarıları

Cimnastik sporuna ailesinin yönlendirmesiyle 3 yaşında başlayan Ercoş, Manisa Celal Bayar Üniversitesi spor salonunda Aerobik Cimnastik branşında yetişti. Yaklaşık 17 yıl boyunca aralıksız antrenman ve müsabakalara katılan sporcu, çok sayıda ulusal ve uluslararası başarı elde etti.

2013 yılında milli takıma giren Ercoş; 2014 Dünya Şampiyonası'nda dünya üçüncülüğü, 2016'da dünya ikinciliği, 2017'de Avrupa şampiyonluğu ve 2019'da büyükler Avrupa ikinciliği derecelerini kazandı. Ayrıca yıldızlar ve gençler kategorilerinde önemli dereceleri bulunuyor ve Türkiye Şampiyonaları ile uluslararası turnuvalarda çok sayıda madalya aldı.

Türkiye Cimnastik Federasyonu'ndaki Görevleri

Ercoş, Türkiye Cimnastik Federasyonu'nda Aerobik Cimnastik Teknik Kurulu ve Herkes İçin Cimnastik Teknik Kurulu (GYM for All) üyeliklerini sürdürüyor. Pandemi sürecine kadar milli takım kariyerini devam ettiren sporcu, 2024 yılı itibarıyla Aerobik Cimnastik Teknik Kurulu üyeliğine getirildi.

2025 yılında uluslararası hakemlik görevine başlayan Ercoş, Aerobik Cimnastik Teknik Kurulu'nun en genç üyesi olarak görev yapıyor. GYM for All branşında ise cimnastiği her yaş ve kesimden insana ulaştırma hedefi doğrultusunda çalışıyor.

Hedefler ve Manisa'ya Katkısı

Ercoş, GYM for All pilot uygulamasının Ankara'da başladığını ve 2026 yılı itibarıyla ulusal ve uluslararası organizasyonların planlandığını belirtti. Türkiye Cimnastik Federasyonu çatısı altında görev yapmanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu ve uzun yıllar sporcu olarak emek verdiği cimnastikte şimdi teknik kurul üyesi olarak hizmet etmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Rekabetçi sporu bıraksa da fiziksel aktivite olarak cimnastiğe devam eden Ercoş, gençlere sporu hayatlarının bir parçası haline getirmeleri tavsiyesinde bulunuyor. Ercoş, Manisa'nın Aerobik Cimnastik branşında Türkiye'nin önde gelen illerinden biri olduğunu ve kentin milli takıma en fazla sporcu veren şehirlerden biri olduğunu vurguladı.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

