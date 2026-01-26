Kocaman: Malatya Yeşilyurtspor’u Hak Ettiği Yerlere Taşıyacağız

Malatya Yeşilyurtspor Kulübü Basın Sözcüsü Yusuf Kocaman, Nesine 3. Lig 2. Grup’un 18. haftasında sahalarında 12 Bingölspor’a 1-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Kocaman, alınan sonucun üzücü olduğunu ancak takımın sahada ortaya koyduğu istekli ve mücadeleci oyunun gelecek haftalar adına önemli bir gösterge olduğunu vurguladı.

Maç Değerlendirmesi

Kocaman, futbolun doğasında galibiyet kadar mağlubiyetin de bulunduğuna dikkat çekerek, şu değerlendirmeyi yaptı: "Bu maçtaki temel önceliğimiz; sahada mücadele azmini ve kararlılığı göstermek, her geçen hafta daha güçlü bir oyun karakteri ortaya koymaktı. Sonuç arzu ettiğimiz gibi olmadı ancak bu karşılaşma, geliştirmemiz gereken alanları net şekilde görmemizi sağladı. Bu tablodan doğru dersleri çıkararak önümüzdeki haftalara daha diri, daha odaklı ve daha güçlü hazırlanacağız" dedi.

Yönetim ve Hedefler

Yeni yönetim olarak göreve başlarken hedeflerini net biçimde belirlediklerini söyleyen Kocaman, kulübün geleceğine ilişkin planlarını anlattı: "Malatya’yı en iyi şekilde temsil edebilecek, sürdürülebilir ve kurumsal bir yönetim modeli inşa etmeyi amaçlıyoruz. Günü kurtaran adımlar yerine; şeffaflığı, hesap verebilirliği ve mali disiplini esas alan, altyapıyı güçlendiren ve gençlerimize fırsat tanıyan bir anlayışla hareket ediyoruz. Kulüp Başkanımız Sayın Ramazan Ayhan’ın da ifade ettiği gibi, Malatya Yeşilyurtspor’u hem sportif hem de kurumsal anlamda daha ileriye taşımak için gece gündüz demeden çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Transfer Stratejisi

Transfer çalışmalarına dair bilgi veren Kocaman, kısa ve uzun vadeli hedefleri dengeleyen bir plan uyguladıklarını belirtti: "Genç ve tecrübeli oyunculardan oluşan, rekabet gücü yüksek ve istikrar sağlayacak bir takım iskeleti kurmayı hedefliyoruz. Doğru profillerle, doğru dengeleri oluşturarak kulübümüzün bugünü kadar yarınını da güvence altına alacak bir yapı oluşturmak istiyoruz" dedi.

Destek ve Çağrı

Kocaman, yerel yönetimlere ve taraftarlara teşekkür ederek, soğuk havaya rağmen tribünleri dolduran destekçilerin önemini vurguladı: "Bu kulübün gerçek sahibi Malatyalılar ve taraftarlarımızdır. Göreve geldiğimiz günden bu yana tribünlerde artan desteği memnuniyetle görüyoruz. Bu sahiplenme, Malatya futbolu adına güçlü bir umut ışığıdır" ifadelerini kullandı.

Önlerinde kritik maçlar bulunduğunu hatırlatan Kocaman, birlik çağrısı yaparak sözlerini şöyle noktaladı: "Camiamızın birlik ve beraberliğini büyüterek, omuz omuza vererek bu süreci hep birlikte aşacağımıza inanıyoruz. Bizlere emanet edilen bu kulübü, şehrimize yakışır bir anlayışla ve büyük bir sorumluluk bilinciyle yönetmeye devam edecek; Malatya Yeşilyurtspor’u hak ettiği yerlere taşımak için var gücümüzle çalışacağız".

