Kocaman: Malatya Yeşilyurtspor’u Hak Ettiği Yerlere Taşıyacağız

Basın Sözcüsü Yusuf Kocaman, 12 Bingölspor mağlubiyetinin üzüntüsünü belirterek, yönetim, altyapı ve transfer planlarıyla kulübü ileri taşıyacaklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 12:58
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 12:58
Kocaman: Malatya Yeşilyurtspor’u Hak Ettiği Yerlere Taşıyacağız

Kocaman: Malatya Yeşilyurtspor’u Hak Ettiği Yerlere Taşıyacağız

Malatya Yeşilyurtspor Kulübü Basın Sözcüsü Yusuf Kocaman, Nesine 3. Lig 2. Grup’un 18. haftasında sahalarında 12 Bingölspor’a 1-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Kocaman, alınan sonucun üzücü olduğunu ancak takımın sahada ortaya koyduğu istekli ve mücadeleci oyunun gelecek haftalar adına önemli bir gösterge olduğunu vurguladı.

Maç Değerlendirmesi

Kocaman, futbolun doğasında galibiyet kadar mağlubiyetin de bulunduğuna dikkat çekerek, şu değerlendirmeyi yaptı: "Bu maçtaki temel önceliğimiz; sahada mücadele azmini ve kararlılığı göstermek, her geçen hafta daha güçlü bir oyun karakteri ortaya koymaktı. Sonuç arzu ettiğimiz gibi olmadı ancak bu karşılaşma, geliştirmemiz gereken alanları net şekilde görmemizi sağladı. Bu tablodan doğru dersleri çıkararak önümüzdeki haftalara daha diri, daha odaklı ve daha güçlü hazırlanacağız" dedi.

Yönetim ve Hedefler

Yeni yönetim olarak göreve başlarken hedeflerini net biçimde belirlediklerini söyleyen Kocaman, kulübün geleceğine ilişkin planlarını anlattı: "Malatya’yı en iyi şekilde temsil edebilecek, sürdürülebilir ve kurumsal bir yönetim modeli inşa etmeyi amaçlıyoruz. Günü kurtaran adımlar yerine; şeffaflığı, hesap verebilirliği ve mali disiplini esas alan, altyapıyı güçlendiren ve gençlerimize fırsat tanıyan bir anlayışla hareket ediyoruz. Kulüp Başkanımız Sayın Ramazan Ayhan’ın da ifade ettiği gibi, Malatya Yeşilyurtspor’u hem sportif hem de kurumsal anlamda daha ileriye taşımak için gece gündüz demeden çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Transfer Stratejisi

Transfer çalışmalarına dair bilgi veren Kocaman, kısa ve uzun vadeli hedefleri dengeleyen bir plan uyguladıklarını belirtti: "Genç ve tecrübeli oyunculardan oluşan, rekabet gücü yüksek ve istikrar sağlayacak bir takım iskeleti kurmayı hedefliyoruz. Doğru profillerle, doğru dengeleri oluşturarak kulübümüzün bugünü kadar yarınını da güvence altına alacak bir yapı oluşturmak istiyoruz" dedi.

Destek ve Çağrı

Kocaman, yerel yönetimlere ve taraftarlara teşekkür ederek, soğuk havaya rağmen tribünleri dolduran destekçilerin önemini vurguladı: "Bu kulübün gerçek sahibi Malatyalılar ve taraftarlarımızdır. Göreve geldiğimiz günden bu yana tribünlerde artan desteği memnuniyetle görüyoruz. Bu sahiplenme, Malatya futbolu adına güçlü bir umut ışığıdır" ifadelerini kullandı.

Önlerinde kritik maçlar bulunduğunu hatırlatan Kocaman, birlik çağrısı yaparak sözlerini şöyle noktaladı: "Camiamızın birlik ve beraberliğini büyüterek, omuz omuza vererek bu süreci hep birlikte aşacağımıza inanıyoruz. Bizlere emanet edilen bu kulübü, şehrimize yakışır bir anlayışla ve büyük bir sorumluluk bilinciyle yönetmeye devam edecek; Malatya Yeşilyurtspor’u hak ettiği yerlere taşımak için var gücümüzle çalışacağız".

KOCAMAN: "MALATYA YEŞİLYURTSPOR’U HAK ETTİĞİ YERLERE TAŞIMAK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE...

KOCAMAN: "MALATYA YEŞİLYURTSPOR’U HAK ETTİĞİ YERLERE TAŞIMAK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ"

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ 1. Amatör Küme'de 3 Takım Play-Off'u Garantiledi
2
Kayseri Yıldız Kızlar Voleybol Süper Ligi 2025-2026 Şampiyonu: Kayseri Voleybol Spor Kulübü A Takımı
3
Kocaman: Malatya Yeşilyurtspor’u Hak Ettiği Yerlere Taşıyacağız
4
Malatya Muay Thai Takımı Doğu Anadolu Bölge Şampiyonası'ndan 25 Madalya ile Döndü
5
Denizli'de Bir İlk: Lykos Goalball Kupası'nda Braille Madalyalar
6
Karacabey Belediyespor Play-off’un Kıyısından Döndü | TVF Erkekler 2. Lig 2. Grup
7
Mehmet Ercoş: Manisa'nın Gururu, Türkiye Cimnastiğinin Geleceğini Şekillendiriyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları