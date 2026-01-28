Dijksteel: "Daha Çok İsteyen ve Fedakarlık Yapan Kazanır" — Kocaelispor Fenerbahçe Hazırlığı

Anfernee Dijksteel, Kocaelispor'un 2 Şubat Pazartesi saat 20.00'de Kocaeli Stadyumu'nda oynayacağı Fenerbahçe maçına hazırlandığını, kazanmanın istek ve fedakarlığa bağlı olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 18:12
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 18:12
Dijksteel: "Daha Çok İsteyen ve Fedakarlık Yapan Kazanır" — Kocaelispor Fenerbahçe Hazırlığı

Dijksteel: "Daha Çok İsteyen ve Fedakarlık Yapan Kazanır"

Kocaelispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig’in 20. hafta maçında Kocaelispor, 2 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Kocaeli Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Körfez ekibi, söz konusu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Antrenmana sakatlıkları nedeniyle tedavileri süren kaleci Aleksandar Jovanovic ve Hrvoje Smolcic katılmazken, kulüple yolları ayrıldığı ilan edilen Oleksandr Syrota de antrenmanda yer almadı.

Anfernee Dijksteel: Maçları ciddiye alıyoruz

Antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan savunmacı Anfernee Dijksteel, savunmadaki eksikliklerin takım düzenini bozmaya yetmediğini ve herkesin yerini dolduracak oyuncuların hazır olduğunu vurguladı. Dijksteel, takımın her maça en önemli maçmış gibi hazırlandığını belirterek, Süper Lig’de her maçın zor geçtiğinin farkında olduklarını ifade etti.

Dijksteel, takım içindeki gelişime de değinerek sezonun başına kıyasla oyuncuların birbirine alıştığını ve artık bir aile gibi olduklarını söyledi.

Maçın anahtarı: İstek ve fedakarlık

Geçen sezonun ilk karşılaşmasından çıkarılan derslere atıfta bulunan Dijksteel, bu maça odaklanırken önceliklerinin nasıl gol atabilecekleri ve pozisyon üretebilecekleri olduğunu belirtti. Dijksteel, maçın kazanılmasının formülünü şu sözlerle özetledi: "Kazanmak o gün kimin daha çok istediği ve kimin daha çok fedakarlık yapacağıyla alakalı".

Transfer iddiaları ve taraftar mesajı

Hakkında transfer teklifi alıp almadığı sorusuna Dijksteel, kendisine herhangi bir teklif gelmediğini söyleyerek Kocaeli’de mutlu olduğunu ve Kocaeli’yi sevdiğini ifade etti.

Son olarak taraftarlara teşekkür eden Dijksteel, hem iç sahada hem deplasmanda takımın yanında olan taraftarların desteğinin kendileri için çok değerli olduğunu belirtti: "Bizi evde ya da deplasmanda her maç desteklediler. Bu harika".

KOCAELİSPOR, PAZARTESİ GÜNÜ KENDİ SAHASINDA OYNAYACAĞI FENERBAHÇE MAÇININ HAZIRLIKLARINA BAŞLADI....

KOCAELİSPOR, PAZARTESİ GÜNÜ KENDİ SAHASINDA OYNAYACAĞI FENERBAHÇE MAÇININ HAZIRLIKLARINA BAŞLADI. ANTRENMAN ÖNCESİNDE SORULARI YANITLAYAN ANFERNEE DİJKSTEEL, "KAZANMAK O GÜN KİMİN DAHA ÇOK İSTEDİĞİ VE KİMİN DAHA ÇOK FEDAKARLIK YAPACAĞIYLA ALAKALI" DEDİ.

KOCAELİSPOR, PAZARTESİ GÜNÜ KENDİ SAHASINDA OYNAYACAĞI FENERBAHÇE MAÇININ HAZIRLIKLARINA BAŞLADI....

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursaspor, Arnavutköy Belediyespor'u 1-0 yendi
2
Kocaeli Büyükşehir'den Kocaelispor'a 3 bin 500 metrekare Vinsan Altyapı Yatırımı
3
Halkbank Kadınlar Federasyon Kupası 2026'da Eşleşmeler Belirlendi
4
Altekma, CEV Challenge Cup'ta Benfica'yı Altın Setle Yenip Çeyrek Finalde
5
Isbaş Isparta 32 Spor 1-0 Menemen FK | TFF 2. Lig 21. Hafta
6
Yasin Özcan resmen Beşiktaş'ta: 1+4 yıllık sözleşme
7
Muğlaspor - Bucaspor 1928: Besim Durmuş’tan ‘Stresi yüksek maçtan 3 puanla ayrıldık’

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları