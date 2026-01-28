Dijksteel: "Daha Çok İsteyen ve Fedakarlık Yapan Kazanır" — Kocaelispor Fenerbahçe Hazırlığı

Dijksteel: "Daha Çok İsteyen ve Fedakarlık Yapan Kazanır"

Kocaelispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig’in 20. hafta maçında Kocaelispor, 2 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Kocaeli Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Körfez ekibi, söz konusu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Antrenmana sakatlıkları nedeniyle tedavileri süren kaleci Aleksandar Jovanovic ve Hrvoje Smolcic katılmazken, kulüple yolları ayrıldığı ilan edilen Oleksandr Syrota de antrenmanda yer almadı.

Anfernee Dijksteel: Maçları ciddiye alıyoruz

Antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan savunmacı Anfernee Dijksteel, savunmadaki eksikliklerin takım düzenini bozmaya yetmediğini ve herkesin yerini dolduracak oyuncuların hazır olduğunu vurguladı. Dijksteel, takımın her maça en önemli maçmış gibi hazırlandığını belirterek, Süper Lig’de her maçın zor geçtiğinin farkında olduklarını ifade etti.

Dijksteel, takım içindeki gelişime de değinerek sezonun başına kıyasla oyuncuların birbirine alıştığını ve artık bir aile gibi olduklarını söyledi.

Maçın anahtarı: İstek ve fedakarlık

Geçen sezonun ilk karşılaşmasından çıkarılan derslere atıfta bulunan Dijksteel, bu maça odaklanırken önceliklerinin nasıl gol atabilecekleri ve pozisyon üretebilecekleri olduğunu belirtti. Dijksteel, maçın kazanılmasının formülünü şu sözlerle özetledi: "Kazanmak o gün kimin daha çok istediği ve kimin daha çok fedakarlık yapacağıyla alakalı".

Transfer iddiaları ve taraftar mesajı

Hakkında transfer teklifi alıp almadığı sorusuna Dijksteel, kendisine herhangi bir teklif gelmediğini söyleyerek Kocaeli’de mutlu olduğunu ve Kocaeli’yi sevdiğini ifade etti.

Son olarak taraftarlara teşekkür eden Dijksteel, hem iç sahada hem deplasmanda takımın yanında olan taraftarların desteğinin kendileri için çok değerli olduğunu belirtti: "Bizi evde ya da deplasmanda her maç desteklediler. Bu harika".

KOCAELİSPOR, PAZARTESİ GÜNÜ KENDİ SAHASINDA OYNAYACAĞI FENERBAHÇE MAÇININ HAZIRLIKLARINA BAŞLADI. ANTRENMAN ÖNCESİNDE SORULARI YANITLAYAN ANFERNEE DİJKSTEEL, "KAZANMAK O GÜN KİMİN DAHA ÇOK İSTEDİĞİ VE KİMİN DAHA ÇOK FEDAKARLIK YAPACAĞIYLA ALAKALI" DEDİ.