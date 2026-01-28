Kocaeli Büyükşehir'den Kocaelispor'a 3 bin 500 metrekare Vinsan Altyapı Yatırımı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaelispor’un geleceğini güvence altına almak amacıyla yenilenen Vinsan Altyapı Tesislerini düzenlenen törenle tanıttı. Törene Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaelispor Başkanı Recep Durul, KASKF Başkanı Murat Aydın, Kocaelispor Altyapı Sorumlusu Rafet Kırgız, Teknik Direktör Selçuk İnan ile siyasi temsilciler, eski futbolcular, altyapı sporcuları ve aileleri katıldı.

Tesisin özellikleri

Tesis, toplam 3 bin 500 metrekare alan üzerine inşa edildi ve Kocaelispor altyapısına profesyonel bir çalışma ortamı sunuyor. 63x49 metre ölçülerinde sentetik çim saha, ilave tribünler ve prefabrik sosyal tesis binası tesis bünyesinde yer alıyor. Sosyal alanlarda soyunma odaları, duşlar, fitness salonu, idari bina, misafirhane, çamaşırhane ve malzeme odaları bulunuyor.

Yetkililerin açıklamaları

Recep Durul: "Kulüpler altyapısı güçlendikçe üst yapıları da o oranda güçleniyor. Bugüne kadar kök salmış ve güçlendikçe de o çınarın gövdesi gibi gölge büyüklüğüne ulaşan altyapımızda, her geçen gün bu oranda büyüyerek çarpan etkisiyle büyümeye devam ediyoruz. Şehir yöneticilerimizin, şehir büyüklerimizin, tüm dinamiklerimizin bir araya gelmesiyle bir Voltran etkisiyle büyük bir güç oluşuyor. Bu birliktelik bizi daha da güçlendiriyor. Şehrimizin başında ve Kocaelispor’umuzun da en büyük destekçisi olan Tahir Başkan’ımız bizim için büyük bir şans. Hem maddi hem manevi her alanda bize çok büyük bir destek veriyor. Sporun altyapısına yapmış olduğu yatırımlarla toksik yapıları betona gömüyor ve gençlerimizin önünü açacak çok büyük yatırımlar yapıyor. Kocaelispor’umuzun geçen yılki şampiyonluğu, U19’un şampiyonluğu, U17’nin Türkiye üçüncüsü olması ve genç takımlarımızın Trabzonspor ile Samsunspor karşısındaki galibiyetleri, altyapıda çok güçlü bir gelişim olduğunu gözler önüne seriyor. Şu an 10 kategoride faaliyetlerimiz devam ediyor. Yahya Kaptan tesislerimizde 2 bayan futbol takımımız, farklı ilçelerde ve şehirlerde de futbol okullarımız var. Tahir Başkan’ımızın sık sık dile getirdiği gibi; uluslararası alanda da bir Kocaelispor okulu kurma ve Kocaelispor markasının bayrağını orada dalgalandırma hayallerimiz var. İnşallah bunu hep birlikte başaracağız."

Rafet Kırgız: "Aslında zor geliyor ama gerçekten biz bir ilki başardık Sayın Başkanım. Sağ olsun, sizin büyük desteğiniz var ama Yönetim Kurulu Başkanımızın da bizlere vermiş olduğu büyük destek var. Biz Türkiye’de belki ilki gerçekleştirdik: Altyapı Yönetim Kurulu kurduk. Ayrıca gönüllü çalışan benim sekiz tane çok çalışkan arkadaşım var; ben onlara teşekkür etmek istiyorum. Hocalarım çok özverili çalışıyor; hocalarıma teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten bizde olan sporcu kardeşlerim ve ailelerine teşekkür etmek istiyorum. Çok iyi bir nesil yakaladık; inşallah gelişimlerini tamamlayacaklar Başkanım. Kocaeli’ye layık olan Belki hepsi iyi birer sporcu olmayacak ama hepsi birer iyi birey olacak, insan olacak. Önce insan diyoruz, sonra sporcu."

Tahir Büyükakın: "Aslında burada devam edecek, sürdürülebilir olmasını sağlayacak bir başarı hikayesi yazılacak. Öbür taraf, dökme suyla değirmen döndürmeye benziyor. Aşağıdan adam yetişmezse, oraya altyapıdan adam gelmezse, biz kendi şehrimizin çocuklarını bu takımda oynar hale getirmezsek o 66 ruhunu yakalama şansı yok. Onu buradan bir kez daha söylüyorum" ve "Bu şehrin çocuklarında bu yetenek var, ben bunu biliyorum. Kocaeli bu manada bulunmaz bir şehir. Hep söylerim; Kocaeli kadar nüfusu olmayan ülkeler var ve o ülkeler dünya kupalarında başarı gösteriyorlar. Bu şehirde yetişmiş çok sayıda sporcu, spor adamı, hoca var. niye yapamayalım? Bu şehir kendi yağıyla bile kavrulur aslında. Yeter ki düğmeleri doğru ilikleyin" ifadelerini kullandı.

Büyükakın altyapıyı kuluçka ortamına benzeterek, "Fırsatları sağlayın, o koşulları hazırlayın. Nasıl yumurta kuluçkadan belli şartlar altında çıkıyorsa burayı da bir kuluçka ortamı gibi düşünün. Kuluçka ortamı olmayan bir üst yapı çalışmaz. Altyapı aslında üst yapının temeli gibidir; temelsiz bina nasıl ayakta duramazsa, köksüz ağaç nasıl ayakta duramazsa üst yapının altyapı olmadan sürdürülebilir bir başarıya imza atma şansı yok. Öyle bir sistem kurarsınız ki burası her şeyin okulu haline bile gelebilir" dedi.

Büyükakın ayrıca, yönetimin teknik işlere müdahale etmediğini ancak hesap sorulacağını belirterek: "Şu anda sorulacak bir hesap yok, gayet iyi gidiyor" ifadelerini kullandı. Başkan, Kocaelispor’un bir asansör takım olmayacağını; "Süper Lig’e demir atacağımızı daha ilk seneden gösterdik" sözleriyle vurguladı.

Tesisleşme planları: Başkan Büyükakın, Körfez Sevindikli’de hayata geçirilen dev tesislere dikkat çekerek: "Tesisleşmeye büyük önem veriyoruz. Köseköy ve Alikahya’daki spor tesislerini açtık. Bugün de buradayız. İnşallah temmuz ayında da Kocaelispor’un asıl tesislerini açmayı planlıyoruz. O tesisler Kocaelispor’a yakışacak, kente değer katacak. Altyapı tesislerimiz, sporcularımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Törene katılanlar

