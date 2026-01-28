Kütahya sporda Türkiye 2'ncisi, yurt hizmetlerinde 6'ncı sıraya yükseldi

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen değerlendirme ve istişare toplantısında, ilin spor, gençlik ve yurt hizmetleri alanlarında elde ettiği başarılar kamuoyuyla paylaşıldı.

İl Müdürü Bülent Küçük'ün açıklamaları

Toplantıda konuşan Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, Kütahya’nın sporda Türkiye genelinde ikinci, yurt hizmetlerinde ise altıncı sıraya yükseldiğini duyurdu.

Küçük, Kütahya’nın bazı branşlarda dikkat çeken bir seviyeye ulaştığını belirterek özellikle ragbi ve hentbol branşlarına vurgu yaptı. Küçük, 'Arkadaşlar gerçekten birçok branşında çok iyiyiz, çok öndeyiz. Hentbol branşında da tüm okullarımızda katılım oranları çok yüksek. Takımlarımız üst düzey ekiplerle mücadele ediyor, Kütahya’da ciddi bir sporcu potansiyeli var' dedi.

Organizasyon ve altyapı

İl Müdürü Küçük, Kütahya’nın ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek altyapıya sahip olduğunu belirterek federasyonlarla görüşmelerin sürdüğünü aktardı. Küçük, '8-10 Şubat tarihlerinde erkekler Türkiye Şampiyonası’nı Kütahya’da yapacağız. Kadınlar ve erkekler olmak üzere organizasyonlara ev sahipliği yapıyoruz. Ayrıca federasyon başkanlarıyla görüşerek Kütahya’ya bir milli maç alınması için resmi yazılarımızı ilettik. Altyapımız buna hazır' ifadelerini kullandı.

Gençlerin istihdamına yönelik kurslar

Gençlerin istihdamına yönelik açılan ücretsiz kursların somut sonuçlar verdiğini belirten Küçük, geçen yıl 105 gencin kamu kurumlarında işe yerleştirildiğini açıkladı. '65 POMEM, 16 PMO, 1 itfaiye, 12 ASEM, 6 SUEM ve 5 MSÜ olmak üzere toplam 105 gencimizi ücretsiz kurslarımız sayesinde polislik, askerlik, itfaiye ve farklı kamu kurumlarına kazandırdık' dedi.

Atletizme öncelik: 'Hayallerimiz atletizm'

Bu yıl atletizm branşına özel önem verdiklerini söyleyen Küçük, uzun vadeli planlama yürüttüklerini belirtti. Küçük, 'Bu yıl atletizme çok ağırlık verdik. Şu anda Adana’da devam eden cross yarışlarında birincilik hedefimiz var. Atletizmde Kütahya’yı belli bir seviyeye taşımayı amaçlıyoruz. Hayallerimiz atletizm' dedi.

Gençlik faaliyetleri ve yurt hizmetleri

Küçük, yurt hizmetlerinde de ciddi bir yükseliş yaşandığını, geçmiş yıllarla kıyaslandığında büyük ilerleme kaydedildiğini vurguladı: 'Geçen yıl yurtlarda Türkiye dördüncüsü olduk. 70’li sıralardan bu seviyelere geldik. Bugün itibarıyla sporda Türkiye ikincisiyiz, yurt hizmetlerinde ise Türkiye altıncısıyız.'

Gençlik faaliyetleri kapsamında çevre, tarih, kültür, sanat ve teknoloji alanlarında birçok projenin hayata geçirildiğini belirten Küçük, tüm faaliyetlerin ücretsiz olarak gerçekleştirildiğini ifade etti. Fidan dikimlerinden şehitlik ziyaretlerine, kültür-sanat yarışmalarından bisiklet organizasyonlarına kadar birçok çalışma yapıldığını aktaran Küçük, bin 100 gencin Çanakkale’ye, bin gencin Dumlupınar’a, 262 gencin ise Türkiye’nin farklı şehirlerine düzenlenen kültür kamplarına katıldığını söyledi.

BÜLENT KÜÇÜK