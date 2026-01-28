Kütahya sporda Türkiye 2'ncisi, yurt hizmetlerinde 6'ncı sıraya yükseldi

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sporda Türkiye ikinciliği ve yurt hizmetlerinde 6'ncılığa yükseldiğini açıkladı; gençlere yönelik kurs ve organizasyonlar öne çıktı.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 18:47
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 19:37
Kütahya sporda Türkiye 2'ncisi, yurt hizmetlerinde 6'ncı sıraya yükseldi

Kütahya sporda Türkiye 2'ncisi, yurt hizmetlerinde 6'ncı sıraya yükseldi

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen değerlendirme ve istişare toplantısında, ilin spor, gençlik ve yurt hizmetleri alanlarında elde ettiği başarılar kamuoyuyla paylaşıldı.

İl Müdürü Bülent Küçük'ün açıklamaları

Toplantıda konuşan Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, Kütahya’nın sporda Türkiye genelinde ikinci, yurt hizmetlerinde ise altıncı sıraya yükseldiğini duyurdu.

Küçük, Kütahya’nın bazı branşlarda dikkat çeken bir seviyeye ulaştığını belirterek özellikle ragbi ve hentbol branşlarına vurgu yaptı. Küçük, 'Arkadaşlar gerçekten birçok branşında çok iyiyiz, çok öndeyiz. Hentbol branşında da tüm okullarımızda katılım oranları çok yüksek. Takımlarımız üst düzey ekiplerle mücadele ediyor, Kütahya’da ciddi bir sporcu potansiyeli var' dedi.

Organizasyon ve altyapı

İl Müdürü Küçük, Kütahya’nın ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek altyapıya sahip olduğunu belirterek federasyonlarla görüşmelerin sürdüğünü aktardı. Küçük, '8-10 Şubat tarihlerinde erkekler Türkiye Şampiyonası’nı Kütahya’da yapacağız. Kadınlar ve erkekler olmak üzere organizasyonlara ev sahipliği yapıyoruz. Ayrıca federasyon başkanlarıyla görüşerek Kütahya’ya bir milli maç alınması için resmi yazılarımızı ilettik. Altyapımız buna hazır' ifadelerini kullandı.

Gençlerin istihdamına yönelik kurslar

Gençlerin istihdamına yönelik açılan ücretsiz kursların somut sonuçlar verdiğini belirten Küçük, geçen yıl 105 gencin kamu kurumlarında işe yerleştirildiğini açıkladı. '65 POMEM, 16 PMO, 1 itfaiye, 12 ASEM, 6 SUEM ve 5 MSÜ olmak üzere toplam 105 gencimizi ücretsiz kurslarımız sayesinde polislik, askerlik, itfaiye ve farklı kamu kurumlarına kazandırdık' dedi.

Atletizme öncelik: 'Hayallerimiz atletizm'

Bu yıl atletizm branşına özel önem verdiklerini söyleyen Küçük, uzun vadeli planlama yürüttüklerini belirtti. Küçük, 'Bu yıl atletizme çok ağırlık verdik. Şu anda Adana’da devam eden cross yarışlarında birincilik hedefimiz var. Atletizmde Kütahya’yı belli bir seviyeye taşımayı amaçlıyoruz. Hayallerimiz atletizm' dedi.

Gençlik faaliyetleri ve yurt hizmetleri

Küçük, yurt hizmetlerinde de ciddi bir yükseliş yaşandığını, geçmiş yıllarla kıyaslandığında büyük ilerleme kaydedildiğini vurguladı: 'Geçen yıl yurtlarda Türkiye dördüncüsü olduk. 70’li sıralardan bu seviyelere geldik. Bugün itibarıyla sporda Türkiye ikincisiyiz, yurt hizmetlerinde ise Türkiye altıncısıyız.'

Gençlik faaliyetleri kapsamında çevre, tarih, kültür, sanat ve teknoloji alanlarında birçok projenin hayata geçirildiğini belirten Küçük, tüm faaliyetlerin ücretsiz olarak gerçekleştirildiğini ifade etti. Fidan dikimlerinden şehitlik ziyaretlerine, kültür-sanat yarışmalarından bisiklet organizasyonlarına kadar birçok çalışma yapıldığını aktaran Küçük, bin 100 gencin Çanakkale’ye, bin gencin Dumlupınar’a, 262 gencin ise Türkiye’nin farklı şehirlerine düzenlenen kültür kamplarına katıldığını söyledi.

BÜLENT KÜÇÜK

BÜLENT KÜÇÜK

TOPLANTI

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursaspor, Arnavutköy Belediyespor'u 1-0 yendi
2
Kocaeli Büyükşehir'den Kocaelispor'a 3 bin 500 metrekare Vinsan Altyapı Yatırımı
3
Halkbank Kadınlar Federasyon Kupası 2026'da Eşleşmeler Belirlendi
4
Altekma, CEV Challenge Cup'ta Benfica'yı Altın Setle Yenip Çeyrek Finalde
5
Isbaş Isparta 32 Spor 1-0 Menemen FK | TFF 2. Lig 21. Hafta
6
Yasin Özcan resmen Beşiktaş'ta: 1+4 yıllık sözleşme
7
Muğlaspor - Bucaspor 1928: Besim Durmuş’tan ‘Stresi yüksek maçtan 3 puanla ayrıldık’

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları