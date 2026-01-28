Yasin Özcan resmen Beşiktaş'ta: 1+4 yıllık sözleşme

Beşiktaş, milli futbolcu Yasin Özcan’ı satın alma opsiyonlu geçici transferle kadrosuna kattı; oyuncu 1+4 yıllık sözleşme imzaladı.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 20:50
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 20:50
Yasin Özcan resmen Beşiktaş'ta

Transfer detayları ve resmi açıklama

Beşiktaş, milli futbolcu Yasin Özcan'ın satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda İngiliz kulüp Aston Villa ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada şöyle denildi: "Profesyonel futbolcu Yasin Özcan’ın satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Aston Villa FC Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Yasin Özcan ile 1+4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır."

Resmi bildiride ayrıca, "Yasin Özcan’a şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadesine yer verildi.

