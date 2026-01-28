Bursaspor, Arnavutköy Belediyespor'u 1-0 yendi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 21. haftasında Bursaspor, deplasmanda karşılaştığı Arnavutköy Belediyespor’u 1-0 mağlup etti.

Stat: Bolluca

Hakemler: Erdem Temel, Mehmet Şenkaya, Musa Çetindemir

Maçın öne çıkanları

Gol: İlhan Depe (dk. 30) — Bursaspor

Sarı kartlar: Talha Bulut (Arnavutköy Belediyespor), Halil Akbunar (Bursaspor)

Arnavutköy Belediyespor kadrosu

Arnavutköy Belediyespor: Sertaç Güzel, Emre Öztürk, Taha Dönmez, Talha Bulut, Aykut Emre Yakut, Muhammet Onur Başyiğit, Bora Aydınlık, Can Ediz Yıldız (Ali Efe Çördek dk. 79), Ömer Faruk Yılmaz, Sirac Susancak, Mehmet Efe Şahin (Hüseyin İkiz dk. 74)

Teknik Sorumlu: Muhammet Emin Gül

Bursaspor kadrosu

Bursaspor: Kerem Matışlı, Rahmetullah Berişbek, Ertuğrul Ersoy, Alperen Babacan, Barış Gök, Musa Çağıran (dk. 73 Tunahan Ergül), Eyüp Akcan, Soner Aydoğdu (dk. 84 Hamza Gür), Halil Akbunar (dk. 90+1 Muhammet Zeki Dursun), İlhan Depe (dk. 73 Ertuğrul İdris Fırat), Muhammet Demir (dk. 84 Salih Kavrazlı)

Teknik Direktör: Mustafa Er

TFF 2. LİG KIRMIZI GRUP’UN 21. HAFTASINDA BURSASPOR, DEPLASMANDA ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR’A KONUK OLDU. YEŞİL-BEYAZLILAR, TEKNİK DİREKTÖR MUSTAFA ER YÖNETİMİNDEKİ İLK RESMİ MAÇINDA RAKİBİNİ 1-0 MAĞLUP EDEREK ÜÇ PUANI HANESİNE YAZDIRDI. GÖKÇİN ÖDÜL/BURSA-İHA