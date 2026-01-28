Muğlaspor - Bucaspor 1928: Besim Durmuş’tan ‘Stresi yüksek maçtan 3 puanla ayrıldık’

Muğlaspor, Bucaspor 1928’i uzatma golüyle 2-1 mağlup etti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 23. hafta maçında Muğlaspor, sahasında konuk ettiği Bucaspor 1928 karşısında uzatma dakikasında gelen kafa golüyle maçı 2-1 kazanarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.

Maçın genel görüntüsü

Karşılaşma boyunca iki takım da yüksek mücadele ve baskı ile oynadı. Özellikle ikinci yarıda kenar ortalarının artmasıyla birlikte ev sahibi ekip sonuca gitmeyi başardı. Maçın sonunda Yasin’in kafa golü galibiyeti getirdi.

Besim Durmuş’un değerlendirmesi

Muğlaspor Teknik Direktörü Besim Durmuş, karşılaşma sonrası şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu maç berabere de bitebilirdi ama kayıpsız geçtiğimiz için mutluyuz. Böyle stresli ve mücadelesi yüksek maçlardan 3 puanla ayrılmak bizim için çok değerli"

Durmuş, maç içinde özellikle oyun kurulumunda zorluk yaşadıklarını belirterek rakibin önde baskı ve geçiş oyunlarıyla etkili olmaya çalıştığını vurguladı. Ayrıca, rakibin genç, diri ve dinamik bir takım olduğuna dikkat çekti: "Bugün rakibimiz çok genç, diri ve dinamik bir takımdı. Düşmeye oynuyorlar ama şarjlı oyunu, darbeli oyunu iyi oynuyorlar. Mücadele güçleri yüksekti."

Oyunun başlarında arkadan oyun kurmalarına izin verilmediğini, bunun sonucunda uzun toplara yöneldiklerini ve dönen toplarda rakibin oyuna ortak olduğunu aktardı. Durmuş, kalecinin penaltıyı kurtarmasının maçta önemli bir an olduğunu belirtti: "Kalecimizin penaltıyı kurtarması bizim için çok önemliydi."

İkinci yarıdaki tempo ve baskının arttığını söyleyen Durmuş, maçın son bölümünde özellikle kornerler ve ceza alanı içi şutlarla pozisyon ürettiklerini, ancak kalecinin etkili kurtarışlar yaptığını ifade etti. Maçın sona erdiği izlenimi varken, "yandan gelen ortalar artınca Yasin’in harika bir kafa golüyle öne geçtik ve 2-1 kazandık."

Durmuş sözlerini taraftara teşekkür ederek noktaladı: "Cumartesi ve Çarşamba 3 puan aldık. Şimdi Pazar günü Antalya’da bir maçımız var. Son dakika golü bizi daha da ayağa kaldırdı. İnşallah yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz. Taraftarımıza, buraya gelip bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Çağrımız karşılık bulmuş, daha da çoğalarak inşallah daha güzel günleri hep birlikte yaşayacağız."

Kaleci İsmet Yumakoğulları’nın yorumu

Muğlaspor kalecisi İsmet Yumakoğulları maç sonrası şunları söyledi:

"Zorluk derecesi çok yüksek bir maçtan 2-1 galibiyetle ayrıldık, çok mutluyuz. Hatanın telafisinin olmadığı son haftalara giriyoruz ve bir liderlik mücadelesi veriyoruz. Açıkçası bugün kafamızda düşündüğümüz ve sahaya yansıtmaya çalıştığımız oyunu tam anlamıyla ortaya koyabildiğimizi düşünmüyorum. Lig çok uzun bir periyot. Bu tarz maçlarda zaman zaman performans düşüklükleri yaşanabiliyor. Ancak ligin boyu kısaldıkça önemli olanın 3 puan olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. Nihayetinde bugün buradan 3 puanla ayrıldığımız için çok mutluyuz"

Yumakoğulları, geçen sezon benzer maçları kazanarak başarıya ulaştıklarını hatırlatarak, bu sezon da aynı özveriyle çalışıp hedefe ulaşmak istediklerini dile getirdi: "Geçen yıl da buna benzer maçları kazanarak hedefimize ulaştık ve kupayı kaldırdık. Bu sezon da aynı özveriyi göstererek, üzerimize düşenin daha fazlasını yapıp sahadan 3 puanla ayrılarak hedefimize ulaşmak istiyoruz."

