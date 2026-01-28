Isbaş Isparta 32 Spor 1-0 Menemen FK | TFF 2. Lig 21. Hafta

TFF 2. Lig 21. haftasında Isbaş Isparta 32 Spor, Ziya Alkurt'un 58. dakikadaki golüyle Menemen FK'yı 1-0 yenerek üç puanı aldı.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 20:50
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 20:50
Isbaş Isparta 32 Spor 1-0 Menemen FK | TFF 2. Lig 21. Hafta

Isbaş Isparta 32 Spor 1-0 Menemen FK | TFF 2. Lig 21. Hafta

TFF 2. Lig’in 21. haftasında Isbaş Isparta 32 Spor, sahasında Menemen FK karşısında 1-0 galip geldi. Maçın tek golünü 58. dakikada Ziya Alkurt kaydetti.

Maç Detayları

Stat: Isparta Atatürk

Hakemler: Emre Kaan Çalışkan, Emirhan Durmaz, Mahmut Can Çilkız

Kadro ve Oyuncu Değişiklikleri

Isparta 32 Spor: Onurcan Özdemir, Yasin Eratilla, Ertuğrul Kurtuluş, Oğulcan Başol, Rıdvan Dönmez, Alperan Pak, Abdülkerim Canlı, Ziya Alkurt, Caner Hüseyin Bağ (Enes Erciş dk. 80), Kerem Baykuş (Tarkan Üçüncü dk. 78), Uğur Can (Oltan Karakullukçu dk. 80)

Menemen FK: Yusuf Karagöz, Berkant Alpşanlı (Ömer Önder dk. 79), Eren Fansa, Yusuf Abdioğlu, Hakan Özkan, Erkan Gövercin (Yunus Emre dk. 68), Emre Keskin, Baran Demiroğlu, Alican Özfesli, Tibet Durakçay, Efe Taylan Altunkara

Gol

Ziya Alkurt (dk. 58) — Isparta 32 Spor

Sarı Kartlar

Yasin Eratilla (Isparta 32 Spor), Tibet Durakçay, Berkant Alpşanlı (Menemen FK)

ISPARTA, MENEMEN

ISPARTA, MENEMEN

ISPARTA, MENEMEN

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursaspor, Arnavutköy Belediyespor'u 1-0 yendi
2
Kocaeli Büyükşehir'den Kocaelispor'a 3 bin 500 metrekare Vinsan Altyapı Yatırımı
3
Halkbank Kadınlar Federasyon Kupası 2026'da Eşleşmeler Belirlendi
4
Altekma, CEV Challenge Cup'ta Benfica'yı Altın Setle Yenip Çeyrek Finalde
5
Isbaş Isparta 32 Spor 1-0 Menemen FK | TFF 2. Lig 21. Hafta
6
Yasin Özcan resmen Beşiktaş'ta: 1+4 yıllık sözleşme
7
Muğlaspor - Bucaspor 1928: Besim Durmuş’tan ‘Stresi yüksek maçtan 3 puanla ayrıldık’

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları