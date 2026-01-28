Isbaş Isparta 32 Spor 1-0 Menemen FK | TFF 2. Lig 21. Hafta
TFF 2. Lig’in 21. haftasında Isbaş Isparta 32 Spor, sahasında Menemen FK karşısında 1-0 galip geldi. Maçın tek golünü 58. dakikada Ziya Alkurt kaydetti.
Maç Detayları
Stat: Isparta Atatürk
Hakemler: Emre Kaan Çalışkan, Emirhan Durmaz, Mahmut Can Çilkız
Kadro ve Oyuncu Değişiklikleri
Isparta 32 Spor: Onurcan Özdemir, Yasin Eratilla, Ertuğrul Kurtuluş, Oğulcan Başol, Rıdvan Dönmez, Alperan Pak, Abdülkerim Canlı, Ziya Alkurt, Caner Hüseyin Bağ (Enes Erciş dk. 80), Kerem Baykuş (Tarkan Üçüncü dk. 78), Uğur Can (Oltan Karakullukçu dk. 80)
Menemen FK: Yusuf Karagöz, Berkant Alpşanlı (Ömer Önder dk. 79), Eren Fansa, Yusuf Abdioğlu, Hakan Özkan, Erkan Gövercin (Yunus Emre dk. 68), Emre Keskin, Baran Demiroğlu, Alican Özfesli, Tibet Durakçay, Efe Taylan Altunkara
Gol
Ziya Alkurt (dk. 58) — Isparta 32 Spor
Sarı Kartlar
Yasin Eratilla (Isparta 32 Spor), Tibet Durakçay, Berkant Alpşanlı (Menemen FK)
