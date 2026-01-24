Dilaver Mutlu: "İlk 10 Dakikada 2-0 Olunca Çevirmek Zor"

Boluspor Teknik Sorumlusu maç sonrası değerlendirmesini açıkladı

Trendyol 1. Lig’in 22. haftasında Boluspor, deplasmanda karşılaştığı Ankara Keçiörengücü’ne 5-1 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Boluspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, takımın oyuna güçlü başlamayı amaçladığını ancak erken goller nedeniyle planlarının bozulduğunu belirtti.

Mutlu, "Bugün 3 puan almak için gelmiştik ama oyunun başında erken goller yedik. Oyun düzenimizi de etkiledi. İlk 10 dakikada maç 2-0 olduktan sonra çevirmek zor oluyor. Rakibimiz de dirençli, ligin iyi takımlarından biri. İyi mücadele ettik. Kolay goller yedik. İyi de hazırlanmıştık aslında. Biraz daha mücadeleyle oyun temposunu durdurabildik ama istediğimiz sonucu alamadık. Bundan sonraki maçı kazanarak bu maçı telafi etmeye çalışacağız" dedi.

Mutlu, takımın moralini yüksek tutup bir sonraki karşılaşmada telafi arayışında olacaklarını vurguladı.

