Dimata: Samsunspor'da Başarı İçin Mutluyum!

Belçikalı Golcü Landry Dimata'dan Önemli Açıklamalar

Samsunspor'un Belçikalı golcü oyuncusu Landry Dimata, takımın Süper Lig tarihine geçeceğini ve bu başarıda yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. AA muhabirine konuşan Dimata, bu sezonki başarının sırrının takım ruhuna dayandığını belirtti.

Takım Ruhunun Önemi

Dimata, "Samsunspor'un takım olmayı gerçek anlamda başardığını" dile getirerek, futbolcu arkadaşlarıyla olan ilişkilerinin dürüst ve samimi bir çerçevede geliştiğine vurgu yaptı. "Bizi birbirine kenetlendiren en önemli etken, sezon başında yaşanan transfer yasağı oldu. Bu durum, aramızdaki bağı güçlendirdi ve sahada birbirimiz için savaşmamızı sağladı" dedi.

Artan Performans ve Motive Edici Faktörler

Son haftalarda artan formunu değerlendiren Dimata, teknik direktör Thomas Reis ve takım arkadaşlarının ona öz güven kazandırdığını ifade etti. "Daha fazla süre almaya ve oynamaya ihtiyacım vardı. Bu süreçte bana destek olan arkadaşlarım ve taraftarlarımız çok önemliydi" diyen Dimata, kulüp tarihindeki bu önemli başarıyı çok önemsediğini söyledi.

Türk Futboluna Hayranlık

Dimata, Süper Lig’deki önemli oyuncuları da unutmadan, "Burada Mario Balotelli, Morata, Osmanlı, Dzeko gibi yıldızlarla oynama fırsatını buldum. Türklerin futbola olan tutkusuna hayran kaldım" şeklinde konuştu.

Unutulmaz Maç: Bodrum FK Karşılaşması

Dimata, sezonun geri kalan bölümünde en unutamadığı maçın Bodrum FK ile oynanan ve 2-1 kazanılan karşılaşma olduğunu söyledi. "Takım olarak zor bir dönem geçirdiğimiz bu maç, hem mental hem de fiziksel olarak önemli bir galibiyet oldu. Kesinlikle benim için unutulmaz bir maç olacak" diyerek sözlerini tamamladı.

Reeder Samsunspor'un Belçikalı golcü oyuncusu Landry Dimata, Nuri Asan Tesisleri'nde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Reeder Samsunspor'un Belçikalı golcü oyuncusu Landry Dimata, Nuri Asan Tesisleri'nde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.