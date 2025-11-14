Dimitrov: 'Ağır Mağlubiyetin Travmasını Aşmalıyız' — Türkiye Maçı Öncesi

Dimitrov, Türkiye maçı öncesi ağır mağlubiyetin travmasını atlatmaları gerektiğini söyleyerek sakat oyunculara rağmen sahada cevap vermek istediklerini belirtti.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 21:12
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 21:12
Teknik Direktörten sert ve net mesaj

Bulgaristan Milli Takımı Teknik Direktörü Alexander Dimitrov, Türkiye maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında takımın hedeflerini ve son durumu değerlendirdi.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında yarın deplasmanda Türkiye ile karşılaşacak olan Bulgaristan, müsabakanın oynanacağı Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumunda gerçekleştirilen toplantıda açıklamalarda bulundu.

Dimitrov, konuşmasına Azerbaycan – Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerlere rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileyerek başladı.

"İlk maçta çok ağır mağlubiyet yaşadık. Bu travmayı artık aşmış olmamız gerekiyor. Yarın da bunu sahada göstermek istiyoruz," diye konuştu.

Hazırlıklar ve sakatlıklar

Dimitrov, karşılaşma öncesi takımın stadyumda son antrenmanını gerçekleştirdiğini belirterek sakat oyuncuların bulunduğunu açıkladı. Teknik adam, "Gerçekten sakat oyuncularımız var ancak yerlerine gelen futbolcuların iyi bir performans göstereceğinden eminim," ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Bulgaristan karşılaşma öncesi son antrenmanını yaparak hazırlıklarını tamamladı.

