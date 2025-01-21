Dinamo Kiev'in Teknik Direktörü Shovkovskyi'den Galatasaray Maçı Değerlendirmesi

Shovkovskyi: "Taraftar Atmosferi Çocuklarımızı Endişelendirdi"

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray ile 3-3 berabere kalan Dinamo Kiev'in teknik direktörü Oleksandr Shovkovskyi, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Şovkovskyi, maçın ardından Galatasaray'ın güçlü bir takım olduğunun altını çizerken, taraftarın etkisine de dikkat çekti.

Galatasaray'a Misafirperverliği İçin Teşekkür

Ramazan Mahallesi’ndeki RAMS Park'ta yapılan mücadele sonrası sarı-kırmızılı kulübün misafirperverliğine vurgu yapan Shovkovskyi, "Galatasaray bizi çok güzel ağırladı. Çok memnun kaldık. Ukrayna'daki savaştan dolayı her yerde çok destek görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Güçlü Atmosfer ve Endişeli Başlangıç

Galatasaray'ın çok atak yapan bir takım olduğunu belirten Ukraynalı teknik adam, "Rakibin ne yapacağını bilerek maça hazırlandık. Maçın başında Galatasaray'a kornerden 1 gol hediye ettik. Bunu düzeltmek için çalışacağız" dedi. Bunun yanı sıra, taraftar atmosferinin genç oyuncularını nasıl etkilediğini de şu sözlerle aktardı: "Böyle taraftarı görünce bizim çocuklar biraz endişelendi. İlk yarının sonunda sakinleştiler ve oyunu kontrol altına aldık".

Sezonun İlk Puanı

Bu sezon turnuvada ilk kez puan aldıklarını ifade eden Shovkovskyi, "UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildiğinde 7 maçta ilk puanımızı alacağımızı hiç düşünmemiştik. Başka düşüncelerimiz ve hayalimiz vardı. Bugün takımım güçlü bir karakter gösterdi" dedi.