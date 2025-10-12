Diyarbakırlı Helin, su korkusunu yenip yüzme antrenörü oldu

Helin Betül Duran, çocuklukta yaşadığı boğulma korkusunu yenerek Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu belgeli yüzme antrenörü oldu; yaklaşık 5 bin kişiye yüzme öğretti.

Yayın Tarihi: 12.10.2025 11:53
Güncelleme Tarihi: 12.10.2025 11:53
27 yaşındaki Helin Betül Duran, çocukken Çermik ilçesindeki kaplıcalarda geçirdiği boğulma tehlikesinin ardından uzun süre suya yaklaşamadı. Korkusunu yenerek yüzmeyi öğrenen Duran, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan antrenörlük belgesi aldı ve bugün yüzlerce, toplamda yaklaşık 5 bin kişiye yüzme öğretti.

Helin Betül, son 2 yıldır Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde yüzme antrenörü olarak görev yapıyor. Aynı zamanda cankurtaranlık yapan Duran, boğulma vakalarına müdahale ederek hayat kurtarıyor.

"Bu korkunun üzerine gitmeye başladım"

AA muhabirine konuşan Helin Betül Duran, çocuklukta yaşadığı boğulma tehlikesinin hayatında "önemli bir dönüm noktası" olduğunu söyledi. Çocukluk yıllarındaki korkunun hayatının her alanına yansıdığını aktaran Duran, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Sudan korktum, suya yaklaşamadım. Tatile gidiyorduk, suya giremiyordum. Çok büyük bir travma haline geldi. Spor yapıyordum, yüzme alanlarına gidiyordum ama havuza giremiyordum. Bu yüzden çok eksiklik yaşadım. Suyun hayatımda her zaman olacağını bildiğim için bu korkunun üzerine gitmeye başladım. İlk havuza girdiğimde tamamen korkarak, kenarları tutarak, simitle başladım. Daha sonra eğitmenlerimin desteğiyle bunların hepsini aştım."

Eğitmenlerinin teşvikiyle yüzme sporuna yöneldiğini ve azmiyle korkusunu yenebildiğini belirten Duran, şimdi su korkusu yaşayan çocuk ve yetişkinlere destek veriyor.

"Bugüne kadar yaklaşık 5 bin insana yüzme öğrettim"

Su korkusu olanları çok iyi anladığını söyleyen Duran, "Onlara güven aşılıyorum. İlk başta ayağını suya koyamayan, kafasına su dökemeyen öğrencilerim şimdi balık gibi yüzüyor. Zaman içinde birçok boğulma vakasına da müdahale ettim. Boğulmaktan korktuğum için suya giremeyen ben, şu an insanların canını kurtarıyorum. Bu tarif edilemeyecek bir duygu." dedi.

Helin Betül, yaklaşık 7 yıldır yüzme öğretmenliği yaptığını, önce özel derslerle başladığını, kulüplerde çalıştığını ve son 2 yıldır Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde görev aldığını ifade etti. "Bugüne kadar yaklaşık 5 bin insana yüzme öğrettim. Aralarında temel eğitim alan da performans gruplarında ilerleyenler de var. İnsanların hayatına böyle dokunmak benim için çok kıymetli." diye konuştu.

Öğrencilerden destek ve övgü

Öğrenciler de antrenörleri Helin Betül Duran'ın kendileri için ilham kaynağı olduğunu belirtiyor. 13 yaşındaki Muhammed Yusuf Nergüz, antrenörü sayesinde sudan korkusunu yendiğini söyleyerek, "Yüzmeyi çok seviyorum. Helin hoca sayesinde yüzmeyi öğrendik, onu çok seviyoruz. Ben de büyüyünce iyi bir yüzücü olmak istiyorum." dedi.

15 yaşındaki Miraç Aydın da antrenöründen aldığı eğitimle yüzmeyi öğrendiğini ifade etti.

