Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi 2023 Başladı

Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi 2023 Başlıyor

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı'nın katkılarıyla bu yıl 18'incisi düzenlenen Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi, Türkiye'nin Ankara şehrinden hareket etti.

Start Seremonisi ve Destekçiler

Ralli için yapılan seremonik başlangıçta, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, katılımcı sporcularla bir araya gelerek onlara destek verdi. Yılmaz, test sürüşü yaparken Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin tarafından forma ve şapka hediye edildi.

Ralli Güzergahtı ve Katılımcılar

Bu yılki ralli, Kırıkkale, Kapadokya, Adıyaman ve Doğu Beyazıt güzergahlarından geçerek, İran, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan ve Çin üzerinden devam edecek. Rallinin finali, 28 Ağustos'ta Moğolistan'da yapılacak.

Etkinliğe katılan toplam 12 araç ve 28 sporcu arasında sadece Türkiye değil, aynı zamanda İtalya, Almanya, Avusturya ve Moldova'dan da pilotlar yer alıyor.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığınca desteklenen ve bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'nin 2. ayağı Ankara'dan start aldı.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığınca desteklenen ve bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'nin 2. ayağı Ankara'dan start aldı.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığınca desteklenen ve bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'nin 2. ayağı Ankara'dan start aldı.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığınca desteklenen ve bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'nin 2. ayağı Ankara'dan start aldı.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığınca desteklenen ve bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'nin 2. ayağı Ankara'dan start aldı.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığınca desteklenen ve bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'nin 2. ayağı Ankara'dan start aldı.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığınca desteklenen ve bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'nin 2. ayağı Ankara'dan start aldı.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığınca desteklenen ve bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'nin 2. ayağı Ankara'dan start aldı.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığınca desteklenen ve bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'nin 2. ayağı Ankara'dan start aldı.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığınca desteklenen ve bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'nin 2. ayağı Ankara'dan start aldı.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığınca desteklenen ve bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'nin 2. ayağı Ankara'dan start aldı.