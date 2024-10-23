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Doktor Tenisçi Mert Ali Karadağ, Milli Forma Hedefiyle Çalışmalarını Sürdürüyor

Üroloji uzmanı Doç. Dr. Mert Ali Karadağ, milli takım hedefine ulaşmak için tenis kariyerine devam ediyor.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 11:26
Doktor Tenisçi Mert Ali Karadağ, Milli Forma Hedefiyle Çalışmalarını Sürdürüyor

Tenis ve Tıp, Hayatında İki Tutku

Kayseri Şehir Hastanesi Üroloji Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mert Ali Karadağ, uluslararası takım belirleme seçmeleri için yoğun bir şekilde antrenman yapıyor.

Milli Forma İçin Çalışmalarını Sürdürüyor

Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek 30-70 yaş arası uluslararası takım belirleme seçmelerine katılmayı hedefleyen Karadağ, bu süreci kazanarak milli forma giymek için çaba gösteriyor.

46 yaşındaki Karadağ, gençlik yıllarında basketbolda profesyonel bir kariyere sahipti. Tenise 2009 yılında, kadın doğum uzmanı bir arkadaşının önerisiyle başlamıştı. 16 yıllık tenisteki tutkusuyla dikkat çeken Karadağ, 6 Temmuz 2024'te Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Kayseri'de düzenlenecek T200 Masters Turnuvası'nda erkekler 45+ teklerde birinci, çiftlerde ise ikinci olarak başarı elde etti.

Puan Toplayarak Hedefe Yaklaşıyor

Farklı illerdeki yarışmalarda topladığı puanlarla Antalya'daki seçmelere katılma hakkı kazanan Karadağ, işinden arta kalan zamanlarda tenis antrenmanları yapıyor. Hastalarına ameliyatlara devam ederken, tenisteki başarılarıyla da çevresine örnek olmaya çalışıyor.

Teknoloji ve Yenilikçilik

Karadağ, Kayseri Şehir Hastanesi'nde günlük ortalama 450 hastaya poliklinik, 25 hastaya ameliyat hizmeti sunduklarını vurguladı. Tıbbi alandaki teknolojik gelişmelere sürekli olarak ayak uydurduklarını belirten Karadağ, stres atmanın yolunun tenis oynamaktan geçtiğini ifade etti.

Hedefi: Ülkesini Temsil Etmek

Karadağ, 16 yıl boyunca çok sayıda madalya ve kupa kazandığını ve milli formayı giymek için kararlı olduğunu dile getirdi. "45+'da milli takım seçmelerini kazanıp, ülkemi bu alanda temsil etmek istiyorum. Tenis oynayan herkes için en önemli şey, yaşınız her ne olursa olsun ülkenizi temsil etmektir," dedi.

Koçundan Destek

Antrenörü Burak Sabuncu, Karadağ'ın disiplinli bir çalışkan olduğunu ve milli formayı giymek için gereken zorlukları aşmak için gerekli potansiyele sahip olduklarını belirtti. Kayseri'den milli takıma sporcu çıkarmanın büyük bir gurur olacağını ekledi.

Kayseri Şehir Hastanesi Üroloji Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mert Ali Karadağ, kasım...

Kayseri Şehir Hastanesi Üroloji Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mert Ali Karadağ, kasım ayında Antalya'da gerçekleştirilecek 30-70 yaş arası uluslararası takım belirleme seçmelerini kazanıp, milli forma hedefine ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kayseri Şehir Hastanesi Üroloji Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mert Ali Karadağ, kasım...

Kayseri Şehir Hastanesi Üroloji Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mert Ali Karadağ, kasım ayında Antalya'da gerçekleştirilecek 30-70 yaş arası uluslararası takım belirleme seçmelerini kazanıp, milli forma hedefine ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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