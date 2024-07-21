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Domagoj Vida, Hırvatistan Milli Takımı'na Veda Etti

Beşiktaş'ın eski stoperi Domagoj Vida, Hırvatistan A Milli Takımı'ndan ayrıldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 21.07.2024 18:25
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 18:25
Domagoj Vida, Hırvatistan Milli Takımı'na Veda Etti

Domagoj Vida'nın Milli Takım Veda Mesajı

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Domagoj Vida, Hırvatistan A Milli Futbol Takımı'na veda etti. Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan alınan bilgilere göre, Vida, milli takımdan ayrılma kararını federasyon başkanı Marijan Kustic ve teknik direktör Zlatko Dalic ile paylaştı.

Futbol Hayatının En Güzel Hikayesi

Vida, yaptığı açıklamada, 23 Mayıs 2010'da ilk milli maçına çıktığını ve o günden itibaren futbol hayatının en güzel hikayesinin başlayıp gelişim gösterdiğini belirtti. Hırvatistan için oynamanın her zaman bir keyif olduğunu ifade eden Vida, "Rusya'daki unutulmaz gümüş madalyalı takımın bir parçası olmaktan onur duydum. Ancak son birkaç yılda çok fazla süre alamamamıza rağmen, her zaman aynı tutkuyla takımımıza hizmet ettik çünkü başarı, her oyuncunun katkısıyla mümkün oluyor" dedi.

Uluslararası Başarılar

Milli takımında 105 maça çıkarak 4 gol atan Vida, 2014, 2018 ve 2022 FIFA Dünya Kupası ile 2012, 2016, 2020 ve 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrolarında yer aldı. 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Hırvatistan Milli Takımı ile ikincilik elde eden Vida, 2022 Dünya Kupası'nda ise üçüncülük yaşadı.

Futbol Kariyeri

Kariyeri boyunca Osijek, Bayer Leverkusen, Dinamo Zagreb ve Dinamo Kiev gibi takımlarda forma giyen Vida, Türkiye'de ise Beşiktaş da oynamıştır. Şu anda Yunanistan'ın AEK takımında mücadele etmektedir.

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