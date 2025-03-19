Dopingle Mücadele: Prof. Güner Sporculara 'Kusursuz Sorumluluk' Uyarısında Bulundu

Dopingle Mücadelede Son Gelişmeler

Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu (TDMK) Genel Direktörü Prof. Dr. Rüştü Güner, sporculara önemli bir uyarıda bulunarak, vücutlarına giren her şeyden sorumlu olduklarını hatırlattı. Güner, doping kontrol süreçleri ve yasaklı maddelerle ilgili detayları aktardı.

Analiz Hassasiyeti ve Önemli Vaka: Rıza Kayaalp

Prof. Güner, doping kontrol örneklerinin analizindeki hassasiyetin yüksek olduğunu belirterek, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı'nın (WADA) onaylı laboratuvarlarda gerçekleştirilen incelemelerin ciddiyetini vurguladı. Özellikle Rıza Kayaalp’in doping cezasını örnek vererek, doping kontrol süreçlerinin karmaşasını detaylandırdı.

Ünlü Sporcuların Cezaları: Swiatek ve Sinner

Tenis dünyasının yıldızları Iga Swiatek ve Jannik Sinner’in doping ceza süreçlerine de değinen Güner, bu vakaların detaylarını anlattı. Özellikle iki sporcunun kısa süreli men cezaları ile Rıza'nın cezası arasındaki farkların nedenlerini açıkladı.

Dopingle Mücadelenin Kural ve İlkeleri

Sporcuların, kullandıkları ilaçların yasaklı maddeler içermediğini kontrol etmenin sorumluluğunun kendilerine ait olduğunu ifade eden Güner, 'kusursuz sorumluluk' ilkesinin önemini vurguladı. Bu ilke gereği, sporcuların kasıt ya da kusur olmaksızın vücutlarına giren her şeyden sorumlu olduklarını belirtti.

Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası

Bazı durumlar için Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası uygulamasının önemini de değinen Güner, bu tür durumlarda bile gereken onayın alınması gerektiğini söyledi. Sporcuların yasaklı maddeleri kullanmadan önce bu süreci yönetmeleri gerektiğini belirtti.

Güner, eğitim programlarının sadece sporcular için değil, tüm takım personeli ve yöneticileri için düzenlendiğini de açıkladı. Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu’nun bu konudaki çalışmaları, spor camiasında dopingle mücadelenin önemini artırmayı hedefliyor.

Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu (TDMK) Genel Direktörü Prof. Dr. Rüştü Güner, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu (TDMK) Genel Direktörü Prof. Dr. Rüştü Güner, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.