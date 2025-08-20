DOLAR
Dorgeles Nene Fenerbahçe'nin İlk Malili Oyuncusu ve 201. Yabancı

Fenerbahçe, Salzburg'tan Dorgeles Nene'yi transfer ederek kulüp tarihinin ilk Malili futbolcusunu ve 201. yabancı oyuncusunu kadrosuna kattı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 11:13
Dorgeles Nene, Fenerbahçe'nin İlk Malili Oyuncusu

OZHAN MEMİŞ - Fenerbahçe, 2025-26 sezonu kadro planlaması kapsamında Avusturya'nın Salzburg takımından kanat oyuncusu Dorgeles Nene'yi transfer ederek tarihe geçti. Genç futbolcunun transferiyle sarı-lacivertliler hücum hattını güçlendirdi.

Transfer Detayları

Dorgeles Nene, Fenerbahçe'nin tarihindeki ilk Malili futbolcu olmasının yanı sıra kulübün kayıtlarında 201. yabancı futbolcu olarak yer aldı. Daha önce kadroya dahil edilen John Duran, Archie Brown, Tarık Çetin, Nelson Semedo ve geçen sezon kiralık forma giyen Milan Skriniar gibi isimlerin ardından Nene takıma katıldı.

Kariyer Özeti

Futbola Mali ekiplerinden Guidars'ta başlayan Nene, daha sonra Avusturya'nın Salzburg takımına transfer oldu. Kariyerinde sırasıyla Liefering, Ried ve Westerlo'da kiralık olarak görev aldı. Salzburg formasıyla son iki sezonda düzenli olarak süre bulan genç oyuncu, bu dönemde 80 resmi maçta forma giydi. Transfer edilen oyuncu 22 yaşında.

Ali Koç Döneminde 110. Transfer

Bu transferle birlikte Fenerbahçe, Ali Koç başkanlığında toplam 110. transferini gerçekleştirmiş oldu; bunların 69'u yabancı oyunculardan oluşuyor. Sofyan Amrabat ile geçen sezon transferde dönüm noktasını yaşayan yönetim, son yıllarda Filip Kostic, Diego Carlos, Anderson Talisca, Ognjen Mimovic ve Milan Skriniar gibi isimleri kadroya katmıştı. Bu sezon ise John Duran, Archie Brown, Tarık Çetin ve Nelson Semedo ile anlaşılmış, Nene ile beraber Ali Koç dönemindeki 110. transfer tamamlanmış oldu.

Fenerbahçe'nin Yabancı Görünümü

Dorgeles Nene'nin gelişiyle birlikte Fenerbahçe'nin kadrosunda yer alan yabancı futbolcu sayısına ilişkin kayıtlar da güncellendi. Kulübün tarihi boyunca kadroya dahil ettiği yabancı futbolcular arasında Brezilya (30), Yugoslavya (17) ve Almanya (8) öne çıkıyor. Ayrıca listede Portekiz, Hollanda, Senegal, Sırbistan, Danimarka, Yunanistan, Nijerya gibi birçok ülke temsilcisi bulunuyor. Not olarak; Türk vatandaşlığına geçtikten sonra transfer edilen futbolcular değerlendirmeye alınmadı, Bosna Hersekli Elvir Baliç ve Elvir Boliç ile Brezilyalı Marco Aurelio gibi örnekler bu sebeple listede yer almıyor.

Özetle: Fenerbahçe, Dorgeles Nene transferiyle hem hücum hattını takviye etti hem de kulüp tarihine geçen bir ismi kadrosuna dahil etti; Nene, ilk Malili ve kayıtlardaki 201. yabancı oldu.

