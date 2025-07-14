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Down Sendromlu Abdullah İnan, Atletizmde Bir Yıldız Oluyor

Abdullah İnan, spor hayatına acıyla başladı ve Avrupa'da madalya avına çıktı. Başarıları dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 14.07.2025 11:34
Güncelleme Tarihi: 14.07.2025 11:34
Down Sendromlu Abdullah İnan, Atletizmde Bir Yıldız Oluyor

Down Sendromlu Abdullah İnan, Atletizmde Bir Yıldız Oluyor

Trabzon'da yaşayan 18 yaşındaki Abdullah İnan, yaklaşık 3 yıl önce babasının vefatı sonrası annesinin desteğiyle atletizme adım attı. Küçük yaşlardan itibaren futbol, basketbol ve yüzme gibi sporlarla ilgilenen Abdullah, zorlu bir dönemin ardından milli takıma seçilmeyi başardı.

Avrupa'da Büyük Başarılar

Abdullah, Çekya'da düzenlenen Avrupa Down Sendrom Atletizm, Tenis ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda gösterdiği performansla göz doldurdu. Cirit, uzun atlama, 4×100 ve 4×400 metre koşularında toplam 4 altın madalya kazanırken; triatlon, gülle ve disk atmada 3 gümüş, 100 ve 200 metrede ise 2 bronz madalya elde etti.

Hedefi Daha Fazla Başarı

Sürmene Engelsiz Yürekler Spor Kulübü'nde antrenörler Ömer ve Rana Yumak ile çalışan Abdullah, yeni şampiyonalarda daha büyük başarılar elde etmek için sıkı bir şekilde çalışıyor. AA muhabirine verdiği demeçte, "Yarışlarda başarı elde ettiğim için çok mutluyum. Her zaman kazanıp daha çok kupa almak istiyorum," dedi.

Annesi Müzeyyen İnan'dan Destek

Bağışıklık sisteminin düşmesiyle babasının vefatından sonra çocuğunu sporla motive etmeye çalışan Müzeyyen İnan, oğlunu atletizme yönlendirmeye karar verdi. "3 yıldır Ömer hocayla sıkı çalışıyoruz. Oğluma her anlamda yardımcı oldu," diyen İnan, oğlunun antrenörü ile sürekli olarak çalıştıklarını ifade etti.

Antrenör Ömer Yumak'ın Yorumları

Abdullah'ın antrenörü Ömer Yumak, çocukların sporda profesyonellik kazanmasının önemli olduğunu belirtti. "Rehabilitasyon için yapılan sporu profesyonelliğe çevirdik. Her çocuk kendi alanında başarılı olabilir. Çocuklar evde kalmasın, mutlaka spora teşvik edilsin," diye ekledi.

Trabzon'da yaşayan down sendromlu Abdullah İnan, atletizmde başarıya doymuyor. Küçük yaşlardan...

Trabzon'da yaşayan down sendromlu Abdullah İnan, atletizmde başarıya doymuyor. Küçük yaşlardan itibaren futbol, basketbol ve yüzme branşlarıyla ilgilenen 18 yaşındaki Abdullah, yaklaşık 3 yıl önce babasını kaybetmesiyle bir süre içine kapandı. Babasının vefatından sonra annesinin yönlendirmesiyle atletizme başlayan Abdullah, bir yıllık sürede milli takıma seçildi.

Trabzon'da yaşayan down sendromlu Abdullah İnan, atletizmde başarıya doymuyor. Küçük yaşlardan...

Trabzon'da yaşayan down sendromlu Abdullah İnan, atletizmde başarıya doymuyor. Küçük yaşlardan itibaren futbol, basketbol ve yüzme branşlarıyla ilgilenen 18 yaşındaki Abdullah, yaklaşık 3 yıl önce babasını kaybetmesiyle bir süre içine kapandı. Babasının vefatından sonra annesinin yönlendirmesiyle atletizme başlayan Abdullah, bir yıllık sürede milli takıma seçildi.

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