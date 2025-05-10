Down Sendromlu Yunus Emre Pınar, Yüzmeden 15 Madalya Kazandı

Yüzme ile Hayat Buldu

Tekirdağ'da down sendromlu 15 yaşındaki Yunus Emre Pınar, yüzmeyle tanıştığı günden itibaren hayatına birçok başarı ekledi. Korkarak başladığı bu sporda 15 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Baba Nevzat Pınar'ın Destekleyici Rolü

Baba Nevzat Pınar, 8 yıl önce doktorunun tavsiyesiyle oğlu Yunus Emre’yi bir yüzme kursuna yazdırdığını belirtti. Başlangıçta suya girmekte zorluk çeken Yunus Emre, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü yüzme antrenörü Anıl Bulut ile çalışmaya başladıktan sonra yüzme konusunda kendini geliştirdi. Zamanla, yüzmede korkusunu yenerek özel çocuklar için düzenlenen yarışmalara katılmaya başladı.

Mücadele ve Başarı

Nevzat Pınar, oğlu için her türlü fedakarlığı yaptığını ve haftada üç gün yüzme derslerine götürdüğünü ifade etti. İlk başlarda yaşadıkları zorluklara rağmen asla mücadeleyi bırakmadıklarını belirten Pınar, "Yüzmeyi öğrendi ve şimdi yüzmekten büyük keyif alıyor. Hedefimiz madalyaları artırarak Türkiye şampiyonasına hazırlanmaktır." dedi.

Gelişim Süreci

Eğitimin başlangıcında suya alışma ve nefes tutma konusunda zorluklarla karşılaştıklarını aktaran Nevzat Pınar, şimdi Yunus Emre'nin bir seans içerisinde 700-800 metre yüzme gerçekleştirebildiğini ve gelişim kaydettiğini kaydetti. Pınar, "İnşallah daha büyük başarılara imza atacaktır." diye ekledi.

Antrenör Anıl Bulut'un Değerlendirmesi

Antrenör Anıl Bulut, Yunus Emre'nin suya alışma sürecinin zorlu olduğunu ancak onun ilerlemesi için gereken desteği sağladıklarını belirtti. "Down sendromlu çocukların gelişiminde biraz zorlama gerekiyor. Yunus Emre çok güzel gelişim gösterdi ve yarışmalara katılacak seviyeye geldi," dedi.

Başarı ve Rol Model Olma

Bulut ayrıca, down sendromlu çocukların farklı kategorileri olduğunu ve Yunus Emre’nin ağır bir down sendromlu çocuk olmasına rağmen gelişiminin oldukça iyi olduğunu ifade etti. Başarılarıyla diğer özel çocuklara da örnek olan Yunus Emre'nin, Türkiye Şampiyonası'na katılmasını hedeflediklerini vurguladı. Bulut tüm velilere seslenerek, "Evde tutmayın, çocuklarınızı yüzmeye getirin. Sosyal aktiviteleri artıyor, hayat bakış açıları değişiyor," dedi.

Tekirdağ'da yüzmeyle tanıştıktan sonra sosyalleşen down sendromlu 15 yaşındaki Yunus Emre Pınar, kentte düzenlenen yarışmalarda 15 madalya kazandı.

Tekirdağ'da yüzmeyle tanıştıktan sonra sosyalleşen down sendromlu 15 yaşındaki Yunus Emre Pınar, kentte düzenlenen yarışmalarda 15 madalya kazandı.