Down Sendromlular Futsal Milli Takımı Finalde!

Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, İtalya'da gerçekleştirilen Uluslararası Açık Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde İrlanda'yı 6-3 mağlup ederek finale yükseldi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'ndan alınan bilgilere göre, ay-yıldızlı ekip, Ferrara kentinde oynanan yarı final mücadelesinde önemli bir başarı elde etti. Yarın TSİ 11.30'da finalde Portekiz ile karşı karşıya gelecek.

Federasyon Başkanı Birol Aydın, yaptığı açıklamada, "Bugün takımımızın ortaya koyduğu mücadele ve disiplin hepimizi gururlandırdı. İmkan verildiğinde, özel sporcuların neler başarabileceğini bir kez daha gördük. Sporcularımızın sergilediği performans, hedeflerimize ulaşma yolunda önemli bir adım oldu" dedi.

Aydın, Avrupa Şampiyonası öncesinde 7 milli takım hazırlık kampı düzenlediklerini de vurguladı. Ayrıca, kendilerine destek veren yerel yönetimlere teşekkür etti.

Down Futsal Milli Takımı'nın finale çıkmasıyla birlikte, hedeflenen şampiyonluk kupasını kazanmak için büyük bir heyecan söz konusu. Aydın, finalin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ve Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır'a destekleri için teşekkür etti.

Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, İtalya'da düzenlenen Uluslararası Açık Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde İrlanda'yı 6-3 yenerek finale yükseldi.