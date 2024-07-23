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Dr. Ferhat Gündoğdu, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Dr. Ferhat Gündoğdu'yu Merkez Hakem Kurulu başkanlığına atadı.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 13:36
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 13:36
Dr. Ferhat Gündoğdu, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Oldu

TFF, Yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nı Açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), önemli bir duyuru gerçekleştirerek Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanının Dr. Ferhat Gündoğdu olduğunu bildirdi.

Ferhat Gündoğdu'nun atanması, Türk hakemliğine yeni bir yön ve dinamizm getireceği beklenmektedir. Gündoğdu, hakemlik tecrübesi ve futbol yöneticiliği konusundaki birikimi ile biliniyor.

Bu atama, Türkiye’deki futbol organizasyonları üzerinde olumlu bir etki yaratması hedefleniyor. Dr. Ferhat Gündoğdu’nun, görev süresi boyunca Merkez Hakem Kurulu'nu etkin bir şekilde yönetilmesi bekleniyor.

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