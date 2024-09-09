Drunen, Kadın Motokros'un Zirvesine Yerleşti

Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nda Başarı Hikayesi

17 yaşındaki Hollandalı sporcu Lotte van Drunen, Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nı (MXWomen) başarıyla tamamlayarak sezonu zirvede kapattı.

Afyonkarahisar'daki Deneyimleri

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilmiş olan Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nın son ayağında elde ettiği başarıyla ilgili olarak Drunen, "Afyonkarahisar'da yarışmaktan son derece zevk alıyorum. Geçen yıl bu yarışlarda üçüncü olmuştum. Bu yıl, yeni MXWomen sınıfına terfi ederek ilk şampiyonluğumu kazanmak oldukça değerli bir deneyim." dedi.

Gelecek Hedefleri

Birden fazla kez dünya şampiyonu olmayı hedefleyen genç sporcu, sözlerine şöyle devam etti: "Gelecekteki hedeflerim arasında, erkek yoğunluğu yüksek olan bu branşta daha fazla rekabet ederek kendimi o seviyeye taşımak var. Bu, burada yaptığım üçüncü yarışım ve pist oldukça güzel. Yarışların başında genelde zorlanıyorum ama sonlara doğru hızlandığımı biliyorum. Kendime güveniyorum, bu yüzden bu beni endişelendirmiyor. Önümde uzun bir yol var ve yarışlara devam edeceğim."

Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nı (MXWomen) zirvede tamamlayan 17 yaşındaki Hollandalı sporcu Lotte van Drunen, erkek egemen branşta yeni başarılar hedefliyor.

Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nı (MXWomen) zirvede tamamlayan 17 yaşındaki Hollandalı sporcu Lotte van Drunen, erkek egemen branşta yeni başarılar hedefliyor.