Dünya 1 Numarası Sinner'a 3 Ay Men Cezası

İtalyan tenisçi Jannik Sinner, doping nedeni ile 3 aylık men cezası aldı, Fransa Açık'ta yer alacak.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 13:34
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 13:34
Dünya 1 Numarası Sinner'a 3 Ay Men Cezası

Dünya 1 Numarası Sinner'a Cezası

Teniste tek erkekler dünya bir numarası Jannik Sinner, geçen yılki pozitif doping testi sonucunda Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA) ile vardığı anlaşma neticesinde 3 ay men cezası aldı.

Doping İhlali

WADA'nın resmi açıklamasına göre, Sinner, Mart 2024'te yasaklı madde olan clostebol kullanımıyla ilgili pozitif test verdikten sonra anti-doping kuralını ihlal etti. Bu durum, 3 aylık bir hak mahrumiyeti süresi kabul ederek dava çözüm anlaşması yapmasıyla sonuçlandı.

Cezalı Dönem ve Gelecek Turnuvalar

Geçen ay Avustralya Açık'ı kazanan 23 yaşındaki İtalyan tenisçi, 9 Şubat ile 4 Mayıs tarihleri arasında cezalı durumda kalacak. Ancak, Sinner'ın 25 Mayıs'ta başlayacak olan Fransa Açık turnuvasında mücadele etme şansı bulunuyor.

Kariyer Başarısı

Dünya 1 numarasının, Avustralya Açık'ta elde ettiği başarılarla birlikte, kariyerinde üst üste iki grand slam şampiyonluğu ve 2024 ABD Açık ile birlikte toplamda üç grand slam zaferi bulunuyor.

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