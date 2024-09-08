Dünya 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda İki Bronz Madalya Kazanıldı

Dünya 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda Başarı

Pontevedra, İspanya'da gerçekleştirilen Dünya 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası son gününde milli sporcularımız Ahmet Yağan ve Hakan Büyükçıngıl, serbest stil kategorisinde kazandıkları bronz madalyalarla dikkat çekti.

Bronz Madalyalar Sahiplerini Buldu

Serbest stil 61 kilo sıkletinde mücadele eden Ahmet Yağan, üçüncülük maçında Japon sporcunun Ryogo Asano karşısında 3-2'lik bir zafer elde ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Diğer yandan, 125 kilo sıkletinde yarışan Hakan Büyükçıngıl, 3-2'lik bir galibiyetle Hintli sporcu Singh Jaspooran'ı yenerek bronz madalyayı kazandı.

Milli Takımın Başarısı

20 Yaş Altı Serbest Stil Milli Takımımız, organizasyonu toplamda iki bronz madalya ile tamamlayarak uluslararası arenada önemli bir başarıya imza atmış oldu.