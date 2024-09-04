Dünya 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda Türk Takımından Başarı

Dünya 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda Medya Kazanımları

İspanya’nın Pontevedra kentinde düzenlenen Dünya 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası, milli güreşçilerimizin önemli başarılarla döndüğü bir organizasyon oldu. Grekoromen stilinde yapılan müsabakalarda Türkiye, ikişer gümüş ve bronz madalya kazanarak dikkatleri üzerine çekti.

Grekoromen Stilde Öne Çıkan İsimler

Şampiyonanın final karşılaşmalarında, 82 kilo kategorisinde Alperen Berber, Kazak güreşçi Islam Yevloyev karşısında elde ettiği gümüş madalya ile büyük bir başarıya imza attı.

Bir diğer başarılı sporcu Servet Angi, 60 kiloda yarışarak İranlı Mohammadmehdi Gholampoura karşı finalde gümüş madalya kazanmayı başardı. Ayrıca, 72 kiloda Mohammed Ali Göçmen ve 97 kiloda Ahmet Eremekter bronz madalya ile ödüllendirildi.

Türkiye Takımının Başarısı

Türkiye, grekoromen stilinde İran (147 puan) ve Kazakistan (100 puan) sonrası toplamda 98 puan ile takım halinde üçüncülüğü elde etti. Ramazan Can Aktaş ise 67 kiloda beşinci olarak önemli bir performans sergiledi.

Kadınlar Kategorisinde Umut Verici Başarı

Şampiyona kapsamında kadınlar kategorisinde de müsabakalar başladı. 68 kiloda mücadele eden Ayşe Erkan, yarı finalde Polonyalı Karolina Domaszuk karşısında teknik üstünlükle galip gelerek finale yükseldi. Ayşe’nin finaldeki mücadelesi yarın akşam gerçekleştirilecek, hepimizin desteği onunla olacak.