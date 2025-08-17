Dünya 21 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası: Arjantin 3-0 Türkiye
Ay-yıldızlılar turnuvayı 8. sırada tamamladı
Türkiye 21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nın 7'ncilik maçında Arjantin'e 3-0 yenilerek organizasyondaki mücadelesini noktaladı.
Endonezya'nın Surabaya kentinde düzenlenen turnuvada Ay-yıldızlılar, çeyrek finalde Japonya'ya mağlup olmasının ardından klasman karşılaşmalarına çıkmıştı.
5-8 sıra maçında Polonya ile oynanan mücadeleyi 2-3 (23-25, 25-19, 25-22, 18-25, 15-17) kaybeden Türkiye, 7'ncilik için Arjantin ile karşılaştı.
7'ncilik maçında setler 25-21, 25-18 ve 25-21 sonuçlandı; Ay-yıldızlılar sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.
Bu skorla Türkiye, turnuvayı 8. sırada tamamladı.