Dünya 21 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası: Arjantin 3-0 Türkiye

Ay-yıldızlılar turnuvayı 8. sırada tamamladı

Türkiye 21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nın 7'ncilik maçında Arjantin'e 3-0 yenilerek organizasyondaki mücadelesini noktaladı.

Endonezya'nın Surabaya kentinde düzenlenen turnuvada Ay-yıldızlılar, çeyrek finalde Japonya'ya mağlup olmasının ardından klasman karşılaşmalarına çıkmıştı.

5-8 sıra maçında Polonya ile oynanan mücadeleyi 2-3 (23-25, 25-19, 25-22, 18-25, 15-17) kaybeden Türkiye, 7'ncilik için Arjantin ile karşılaştı.

7'ncilik maçında setler 25-21, 25-18 ve 25-21 sonuçlandı; Ay-yıldızlılar sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.

Bu skorla Türkiye, turnuvayı 8. sırada tamamladı.