DOLAR
40,79 0%
EURO
47,75 0%
ALTIN
4.383,34 0%
BITCOIN
4.823.880,94 -0,55%

Dünya 21 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası: Arjantin 3-0 Türkiye

Türkiye, Dünya 21 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Arjantin'e 3-0 yenilerek organizasyonu 8. sırada tamamladı.

Yayın Tarihi: 17.08.2025 10:40
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 10:40
Dünya 21 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası: Arjantin 3-0 Türkiye

Dünya 21 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası: Arjantin 3-0 Türkiye

Ay-yıldızlılar turnuvayı 8. sırada tamamladı

Türkiye 21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nın 7'ncilik maçında Arjantin'e 3-0 yenilerek organizasyondaki mücadelesini noktaladı.

Endonezya'nın Surabaya kentinde düzenlenen turnuvada Ay-yıldızlılar, çeyrek finalde Japonya'ya mağlup olmasının ardından klasman karşılaşmalarına çıkmıştı.

5-8 sıra maçında Polonya ile oynanan mücadeleyi 2-3 (23-25, 25-19, 25-22, 18-25, 15-17) kaybeden Türkiye, 7'ncilik için Arjantin ile karşılaştı.

7'ncilik maçında setler 25-21, 25-18 ve 25-21 sonuçlandı; Ay-yıldızlılar sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.

Bu skorla Türkiye, turnuvayı 8. sırada tamamladı.

İLGİLİ HABERLER

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Selçuk İnan: Futbolcularımın Emekleri Karşılığını Alamadı | Kocaelispor 0-1 Samsunspor
2
Bayegan Pendik Spor Kulübü, 2025 İş Bankası Satranç Süper Ligi Şampiyonu
3
Lite Quest 3x3 Uluslararası Basketbol Turnuvası Kayseri'de Başladı
4
Corendon Alanyaspor 4 Yeni Oyuncusunu Kandırdı
5
Trabzonspor, Ümraniyespor'u 3-1'le Geçti
6
110. Geleneksel Karaurgan Karakucak Güreş Şenlikleri Kars'ta Gerçekleşti
7
Fenerbahçe Başkan Adayı Kutlualp: “Fenerbahçe'nin Dinamikleri Her Zaman Çalışır”

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar