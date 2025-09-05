Dünya Atletizm Şampiyonası 2025: Türkiye'yi 20 Sporcu Tokyo'da Temsil Edecek
13-21 EylülTokyo'da düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası'na Türkiye, toplam 20 sporcu ile katılacak.
Türkiye Atletizm Federasyonu'nun açıklamasına göre organizasyonda Türkiye'yi 12 erkek, 8 kadın atlet temsil edecek.
Ahmet Karadağ: Şampiyonaya en üst seviyedeki atletlerimizle katılacağız. Son 3 dünya şampiyonasına göre daha fazla atletle yer almaya hak kazandık. Burada derecelerimizi ileriye götürerek finallerde yarışmak ve madalyaları zorlamak istiyoruz.
Milli Takım Kadrosu
Erkekler
Ali Peker: Gülle atma
Berke Akçam: 400 metre engelli
Can Özüpek: Üç adım atlama
Ersu Şaşma: Sırıkla atlama
Halil Yılmazer: Çekiç atma
Hayrettin Yıldız: 20 kilometre yürüyüş
İlham Tanui Özbilen: Maraton
İsmail Nezir: 400 metre engelli
Kaan Kigen Özbilen: Maraton
Mazlum Demir: 20 kilometre yürüyüş
Özkan Baltacı: Çekiç atma
Sezgin Ataç: Maraton
Kadınlar
Buse Savaşkan: Yüksek atlama
Eda Tuğsuz: Cirit atma
Esra Türkmen: Cirit atma
Kader Güvenç: 35 kilometre yürüyüş
Meryem Bekmez: 20 kilometre yürüyüş
Özlem Becerek: Disk atma
Şilan Ayyıldız: 1500 metre
Tuğba Danışmaz: Üç adım atlama