Dünya Atletizm Şampiyonası 8. Gün: Wanyonyi Rekor, Bonfim ve Maria Perez Altın

Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 8. Gün Özetleri — Tokyo
Japonya'da düzenlenen 20. Dünya Atletizm Şampiyonası'nın 8. günü sona erdi. Başkent Tokyo'daki organizasyonda erkeklerde 20 kilometre yürüyüş ile 800 metre finali; kadınlarda 20 kilometre yürüyüş, gülle atma, cirit atma ve 5000 metre finalleri gerçekleştirildi.
Madalyalar ve Öne Çıkan Sonuçlar
Erkekler 20 kilometre yürüyüş: Altın - Caio Bonfim (Brezilya) 1.18.35, Gümüş - Wang Zhaozhao (Çin) 1.18.43, Bronz - Paul McGrath (İspanya) 1.18.45.
Kadınlar 20 kilometre yürüyüş: Altın - Maria Perez (İspanya) 1.25.54, Gümüş - Alegna Gonzalez (Meksika) 1.26.06, Bronz - Nanako Fujii (Japonya) 1.26.18.
Erkekler 800 metre finali: Emmanuel Wanyonyi (Kenya) 1.41.86 ile şampiyona rekoru kırarak altın madalyayı kazandı; Gümüş - Djamel Sedjati (Cezayir) 1.41.90, Bronz - Marco Arop (Kanada) 1.41.95.
Kadınlar 5000 metre finali: Altın - Beatrice Chebet (Kenya) 14.54.36, Gümüş - Faith Kipyegon (Kenya) 14.55.07, Bronz - Nadia Battocletti (İtalya) 14.55.42.
Kadınlar gülle atma: Altın - Jessica Schilder (Hollanda) 20.29 m, Gümüş - Chase Jackson (ABD) 20.21 m, Bronz - Maddison-Lee Wesche (Yeni Zelanda) 20.06 m.
Kadınlar cirit atma: Altın - Juleisy Angulo (Ekvador) 65.12 m, Gümüş - Anete Sietina (Letonya) 64.64 m, Bronz - Mackenzie Little (Avustralya) 63.58 m.
Milli Atletlerin Performansı
Erkekler 20 kilometre yürüyüş finalinde milli atlet Mazlum Demir 1.24.11 derecesiyle dünya 35'incisi oldu. Hayrettin Yılmaz ise 7. kilometrede diskalifiye edildi.
Kadınlar 20 kilometre yürüyüşte Meryem Bekmez, 3. kilometrenin ardından sakatlanarak yarışı tamamlayamadı.