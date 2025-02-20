Dünya Etnospor Konfederasyonu Genel Kurulu: Necmeddin Bilal Erdoğan Yeniden Başkan

DEK'in 3. olağan genel kurulunda Necmeddin Bilal Erdoğan, oy birliğiyle yeniden başkan seçildi. Yeni yönetim belirlendi.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 13:53
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 14:00
Dünya Etnospor Konfederasyonu Genel Kurulu: Necmeddin Bilal Erdoğan Yeniden Başkan

Dünya Etnospor Konfederasyonu 3. Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti

Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK), 3. olağan genel kurulunu İstanbul'da gerçekleştirdi. Bu önemli toplantıda, Necmeddin Bilal Erdoğan, oy birliğiyle yeniden başkan seçildi.

Yeni Yönetim Kadrosu Belirlendi

Genel kurulda, yeni yönetim belirlenirken, kurucu genel başkan Necmeddin Bilal Erdoğan teveccüh gösterildi. Toplantıda yaptığı konuşmada, geleneksel sporların yaygınlaştırılması ve ihyası konusundaki kararlılığını vurguladı:

"Geleneksel sporların ihyası mottosu ile 2017 yılında başladığımız bu yolculukta, sizlerin de katkılarıyla ortak hikayemizi güçlendiriyoruz. Bugün, 26 ülkeden 39 üye ile her geçen gün büyüyen bir aile olma hedefindeyiz."

Dökümanlar ve Raporlar Kabul Edildi

Genel kurulda, denetim ve disiplin kurullarının seçimleri tamamlandı. DEK Genel Sekreteri Abdulhalim Aksu tarafından sunulan 2022-2024 dönemi faaliyet ve denetim raporları da kabul edildi.

Yeni Yönetim Üyeleri

Necmeddin Bilal Erdoğan başkanlığındaki DEK'in yeni yönetiminde şu isimler yer alıyor:

  • Asil üyeler: Hakan Kazancı, Bekbolat Tileukhan, Taha Ayhan, Abdulhadi Turus, Ana Claudia Collado Garcia, İlhan Altun, Mehmet Fatih Kalender, Nicolae Dobre, Oybek Norinbayev, Ravil Nogumanov, Zainurin bin Osman, Zeliha Sağlam, Yerbol Myrzabossynov, Zeynep Safiye Baki Nalcıoğlu
  • Yedek üyeler: Adilet Baiaman Uulu, Ali Khatem Mohammad Al-Mehshadi, Ekrem Enes Duman, Hüseyin Keskin, Komo Okuyama, Mustafa Sarımermer, Rabiya Kazak Aci, Erkebulan İlyasov, Mustafa Eröğüt

Dünya genelinde geleneksel sporları yaygınlaştırma amacıyla düzenli etkinlikler gerçekleştiren DEK, milli kültürleri ve gelenekleri yaşatma çabalarını sürdürüyor.

Dünya Etnospor Konfederasyonunun (DEK) 3. olağan genel kurulu, konfederasyon genel merkezinin...

Dünya Etnospor Konfederasyonunun (DEK) 3. olağan genel kurulu, konfederasyon genel merkezinin bulunduğu İstanbul'da gerçekleştirildi. DEK Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan (sağ 8), oy birliğiyle yeniden başkan seçildi, yeni yönetim kadrosu belirlendi.

Dünya Etnospor Konfederasyonunun (DEK) 3. olağan genel kurulu, konfederasyon genel merkezinin...

Dünya Etnospor Konfederasyonunun (DEK) 3. olağan genel kurulu, konfederasyon genel merkezinin bulunduğu İstanbul'da gerçekleştirildi. DEK Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan (sağ 8), oy birliğiyle yeniden başkan seçildi, yeni yönetim kadrosu belirlendi.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TTF Başkanı Müderrisgil, İspanya Tenis Federasyonu ile İş Birliği Görüşmesi Yaptı
2
Avrupa Kupalarında Kura Çekimi Yarın Yapılacak
3
Galatasaray - AZ Alkmaar Maçında 5G Denemesi Yapılacak
4
A Milli Takım'ın Macaristan Maçı Biletleri Satışa Çıktı
5
Dünya Etnospor Konfederasyonu Genel Kurulu: Necmeddin Bilal Erdoğan Yeniden Başkan
6
Konyaspor, Sivasspor Maçına Hazırlanıyor: Hedef 3 Puan!
7
Sloven Hakem Slavko Vincic, Galatasaray-Fenerbahçe Derbisini Yönetecek

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?