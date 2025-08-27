Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Grup Aşaması Tamamlandı — Türkiye Set Vermedi

Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda grup aşaması sona erdi

Tayland'da düzenlenen Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonasında grup aşaması tamamlandı. Turnuvada 32 ülke, 8 grupta mücadele etti. Maçlar Bangkok, Phuket, Chiang Mai ve Nakhon Ratchasima kentlerinde oynandı.

Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar son 16 turuna yükseldi. Son 16 turundan itibaren kalan tüm maçlar Bangkok'taki Huamark Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak. Turnuvanın ilk maçı 29 Ağustos Cuma günü yapılacak.

Milliler grup maçlarını set vermeden tamamladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, E Grubu'nda mücadele ederek İspanya, Bulgaristan ve Kanada'yı set vermeden mağlup etti. Milliler, grup aşamasını set vermeden bitiren tek ülke oldu.

Grubunu lider tamamlayan ay-yıldızlılar, son 16 turunda D Grubu'nu ikinci sırada bitiren Slovenya ile eşleşti. Milli takım ilk maçını 1 Eylül Pazartesi günü oynayacak.

Son 16 turuna kalan ülkeler

A Grubu: 1- Hollanda, 2- Tayland

B Grubu: 1- İtalya, 2- Belçika

C Grubu: 1- Brezilya, 2- Fransa

D Grubu: 1- ABD, 2- Slovenya

E Grubu: 1- Türkiye, 2- Kanada

F Grubu: 1- Çin, 2- Dominik Cumhuriyeti

G Grubu: 1- Polonya, 2- Almanya

H Grubu: 1- Japonya, 2- Sırbistan

Eşleşmeler

29 Ağustos Cuma: Hollanda - Sırbistan / Japonya - Tayland

30 Ağustos Cumartesi: İtalya - Almanya / Polonya - Belçika

31 Ağustos Pazar: Çin - Fransa / Brezilya - Dominik Cumhuriyeti

1 Eylül Pazartesi: ABD - Kanada / Türkiye - Slovenya