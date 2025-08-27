DOLAR
41,04 0%
EURO
47,79 0,16%
ALTIN
4.480,28 -0,17%
BITCOIN
4.610.747,18 -0,91%

Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Grup Aşaması Tamamlandı — Türkiye Set Vermedi

Tayland'da düzenlenen şampiyonada grup aşaması sona erdi. 16 ülke son 16'ya yükseldi; Türkiye grup maçlarını set vermeden lider bitirdi ve Slovenya ile eşleşti.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 19:28
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 19:28
Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Grup Aşaması Tamamlandı — Türkiye Set Vermedi

Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda grup aşaması sona erdi

Tayland'da düzenlenen Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonasında grup aşaması tamamlandı. Turnuvada 32 ülke, 8 grupta mücadele etti. Maçlar Bangkok, Phuket, Chiang Mai ve Nakhon Ratchasima kentlerinde oynandı.

Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar son 16 turuna yükseldi. Son 16 turundan itibaren kalan tüm maçlar Bangkok'taki Huamark Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak. Turnuvanın ilk maçı 29 Ağustos Cuma günü yapılacak.

Milliler grup maçlarını set vermeden tamamladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, E Grubu'nda mücadele ederek İspanya, Bulgaristan ve Kanada'yı set vermeden mağlup etti. Milliler, grup aşamasını set vermeden bitiren tek ülke oldu.

Grubunu lider tamamlayan ay-yıldızlılar, son 16 turunda D Grubu'nu ikinci sırada bitiren Slovenya ile eşleşti. Milli takım ilk maçını 1 Eylül Pazartesi günü oynayacak.

Son 16 turuna kalan ülkeler

A Grubu: 1- Hollanda, 2- Tayland

B Grubu: 1- İtalya, 2- Belçika

C Grubu: 1- Brezilya, 2- Fransa

D Grubu: 1- ABD, 2- Slovenya

E Grubu: 1- Türkiye, 2- Kanada

F Grubu: 1- Çin, 2- Dominik Cumhuriyeti

G Grubu: 1- Polonya, 2- Almanya

H Grubu: 1- Japonya, 2- Sırbistan

Eşleşmeler

29 Ağustos Cuma: Hollanda - Sırbistan / Japonya - Tayland

30 Ağustos Cumartesi: İtalya - Almanya / Polonya - Belçika

31 Ağustos Pazar: Çin - Fransa / Brezilya - Dominik Cumhuriyeti

1 Eylül Pazartesi: ABD - Kanada / Türkiye - Slovenya

İLGİLİ HABERLER

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konyaspor Göztepe Deplasmanına Hazırlanıyor
2
Sivasspor, Pendikspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü
3
Samsunspor-Panathinaikos: Rui Vitoria 'Yüksek tansiyonlu maçlara alışkınız' dedi
4
FIBA 16 Yaş Altı Kızlar: Türkiye 89-47 Slovakya ile Yarı Finalde
5
Başakşehir, Universitatea Craiova Deplasmanında: Konferans Ligi Hazırlıkları Tamam
6
UEFA Konferans Ligi: Universitatea Craiova - İstanbul Başakşehir rövanşı öncesi Radoi'den uyarı
7
Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Grup Aşaması Tamamlandı — Türkiye Set Vermedi

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi