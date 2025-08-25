DOLAR
Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası: Türkiye Bulgaristan'ı 3-0 Yenip Son 16'ya Yükseldi

Tayland'daki Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın dördüncü gününde 8 maç oynandı; Türkiye Bulgaristan'ı 3-0 yenerek son 16'ya yükselmeyi garantiledi.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 20:08
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 20:08
Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Dördüncü Gün: Türkiye Son 16'ya Yükseldi

Tayland'da düzenlenen Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda organizasyonun dördüncü günü tamamlandı. E, F, G ve H gruplarında toplam 8 karşılaşma oynandı.

Türkiye, Bulgaristan'ı 3-0 yendi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonadaki ikinci maçında Bulgaristan'ı setlerde 25-23, 25-19 ve 25-13 ile 3-0 mağlup ederek son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

Günün sonuçları

E Grubu: (Nakhon Ratchasima)

Türkiye-Bulgaristan: 3-0

Kanada-İspanya: 3-2

F Grubu: (Chiang Mai)

Dominik Cumhuriyeti-Meksika: 3-0

Çin-Kolombiya: 3-1

G Grubu: (Phuket)

Almanya-Vietnam: 3-0

Polonya-Kenya: 3-1

H Grubu: (Bangkok)

Japonya-Ukrayna: 3-2

Sırbistan-Kamerun: 3-0

