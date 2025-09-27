Dünya Kürek Şampiyonası: Halil Kaan Köroğlu 6. Sırada

Millî kürekçi Halil Kaan Köroğlu, Şanghay'daki Dünya Kürek Şampiyonası'nda hafif kilo tek çifte kategorisini 07:16.23 ile 6. tamamladı.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 17:49
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 17:49
Şanghay'da Türkiye'yi temsil eden tek sporcu finalde yarıştı

Halil Kaan Köroğlu, Çin'de düzenlenen Dünya Kürek Şampiyonasında önemli bir performans sergiledi.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Şanghay kentinde devam eden organizasyonda Türkiye'yi temsil eden tek sporcu olan Halil Kaan, finale yükseldi ve yarışını tamamladı.

Hafif kilo erkekler tek çifte (LM1x) kategorisinde mücadele eden Halil Kaan Köroğlu, 07:16.23 derecesiyle yarışı 6. sırada bitirdi.

Organizasyona 56 ülkeden 900 sporcu katılıyor. Turnuva, yarın sona erecek.

