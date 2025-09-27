Dünya Kürek Şampiyonası: Halil Kaan Köroğlu 6. Sırada

Şanghay'da Türkiye'yi temsil eden tek sporcu finalde yarıştı

Halil Kaan Köroğlu, Çin'de düzenlenen Dünya Kürek Şampiyonasında önemli bir performans sergiledi.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Şanghay kentinde devam eden organizasyonda Türkiye'yi temsil eden tek sporcu olan Halil Kaan, finale yükseldi ve yarışını tamamladı.

Hafif kilo erkekler tek çifte (LM1x) kategorisinde mücadele eden Halil Kaan Köroğlu, 07:16.23 derecesiyle yarışı 6. sırada bitirdi.

Organizasyona 56 ülkeden 900 sporcu katılıyor. Turnuva, yarın sona erecek.