Dünya Motokros Şampiyonası'nda 400 Bini Aşan Seyirciyle Rekor Kırıldı

Dünya Motokros Şampiyonası ve NG Afyon MotoFest

Canan Tükelay - Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen Dünya Motokros Şampiyonası ve NG Afyon MotoFest, 400 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı.

TMF Başkanı Ogün Baysan'ın Açıklamaları

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Ogün Baysan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, motokros yarışlarına olan ilginin her geçen yıl arttığını belirtti. Baysan, etkinliklerin 6 Eylül Cuma günü düzenlenen konserle başladığını hatırlatarak, "Cumartesi ve pazar günkü yarışları da tüm kategorilerde sorunsuz bir şekilde tamamladık. Takımlar bugünden itibaren Çin’e geçecek. Tüm takımlardan teşekkür aldık. Pistimizi ve padoku övdüler, bu da bizi gururlandırdı," şeklinde konuştu.

İlginç Seyirci İstatistikleri

Baysan, organizasyonu büyütme hedeflerini dile getirerek, "Bu yıl seyirci sayısı inanılmazdı. İlk yıllarda 5 bin kişi ile başladık, şimdi ise 400 bini aştık. Sadece cumartesi günü 120 binin üzerinde seyirci vardı. İçeri girip çıkmak bile oldukça zordu. Sportif tarafta da seyircimizin sayısında büyük bir artış var. Bu yıl 6.'sını düzenledik ve insanlar bu etkinliği benimsedi," ifadelerini kullandı.

Afyonkarahisar’ın Önemi

Baysan, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından insanların Afyonkarahisar’da buluştuğuna vurgu yaparak, yarışların MXGP TV aracılığıyla 1.8 milyar insana ulaştığını kaydetti. Baysan, "Afyonkarahisar’a ciddi bir reklam dönüşü sağladı. Özellikle otelcilik ve esnaf bu durumdan oldukça memnun. Afyonkarahisar bu etkinliğin önemini kavraya başladı. Afyonkarahisar Valiliği ve belediyesi de bunun kıymetini defalarca dile getirdi. İlerleyen yıllarda bu etkinlik burada çığ gibi büyüyecek," değerlendirmesinde bulundu.

Afyonkarahisar, Dünya Motokros Şampiyonası ve NG Afyon MotoFest ile 400 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Ogün Baysan, AA muhabirine konuya ilişkin açıklama yaptı.