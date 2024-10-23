Dünya Okul Sporları Yaz Oyunları Bahreyn'de Başlıyor

Dünya Okul Sporları Yaz Oyunları Bahreyn'de

Dünya Okul Sporları Yaz Oyunları, Bahreyn'in başkenti Manama'da gerçekleştirilecek. Organize edilen etkinliğin resmi açılış töreninin yarın yapılacağı bildirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığından alınan bilgilere göre, bu önemli organizasyon, 31 Ekim'de sona erecek. 26 farklı branşta düzenlenecek oyunlara, toplamda 71 ülkeden 3 bin 687 sporcu katılacak.

Türkiye'yi Temsil Edecek Sporcular

Uluslararası Okul Sporları Federasyonu takviminde yer alan bu organizasyonda, Türkiye’yi temsil edecek sporcular, 2023-2024 eğitim öğretim yılı okul sporlarında çeşitli branşlarda Türkiye şampiyonu olmuş sporculardan oluşuyor. Sporcular, artistik cimnastik, atletizm, badminton, güreş, judo, okçuluk, tenis, tekvando, yüzme ve para yüzme gibi branşlarda mücadele edecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bahreyn'deki oyuna katılacak milli sporculara başarı diledi. Bakan Bak, "Sporcularımızın bizleri gururlandıracak sonuçlar alacağına inanıyorum. Canıgönülden başarılar diliyorum" dedi.

Spor ve Eğitim İlişkisi

Bakan Bak, Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın faaliyetleriyle çocukların erken yaşlarda sporla tanışmalarının önemine değinerek, "Okul ve spor birbirine engel değil, birbirini tamamlayan unsurlardır. Spor yapan çocuklar, disiplinli ve başarılı oluyorlar, bu da akademik başarılarını olumlu etkiliyor" şeklinde konuştu.

Ayrıca, Türkiye'nin 81 ilinde spor faaliyetlerini yaygınlaştırmak ve öğrencileri müsabakalara hazırlamak için büyük emek sarf eden bakanlık çalışanlarına, antrenörlere ve ailelere teşekkür etti.

Dünya Okul Sporları Yaz Oyunları, Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılacak. Organizasyonda mücadele edecek milli sporcular, bu ülkeye gitti.