Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye 2 Madalya: Ebrar Keskin Gümüş, Hamide Doğangün Bronz

Yeni Delhi'de düzenlenen Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nın üçüncü gününde Türkiye, Ebrar Keskin ile gümüş, Hamide Doğangün ile bronz madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 18:20
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 18:20
Yeni Delhi'de üçüncü gün değerlendirmesi

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nin açıklamasına göre, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde milli sporcular önemli bir başarı gösterdi.

Ebrar Keskin, gülle atma T20 kategorisinde 13.80 derecesiyle gümüş madalya kazandı ve dünya ikincisi oldu.

Hamide Doğangün ise 800 metre T53 kategorisinde kariyerinin en iyi derecesi olan 1.47.99 ile bronz madalyanın sahibi oldu.

Bu sonuçla Türkiye, 5 Ekim'de sona erecek şampiyonadaki dördüncü madalyasını elde etti.

