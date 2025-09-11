Dünya Tekvando Şampiyonası 2025: Türkiye'nin 16 Kişilik Kadrosu Belli Oldu

2025 Dünya Tekvando Şampiyonası'na katılacak milli sporcular açıklandı. Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından yapılan duyuruya göre, milli takım seçme müsabakaları Ankara'daki İsmet Iraz Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Seçme Sonuçları

Erkekler +87 kiloda Emre Kutalmış Ateşli, kadınlar 62 kiloda Şevval Çakal ve 67 kiloda İkra Kayır seçmeyi kazandı. Böylece şampiyonaya direkt katılacak sporcularla beraber 16 kişilik milli takım kadrosu netleşti.

Türkiye Milli Takımı (Wuxi, 24-30 Ekim)

Erkekler

54 kilo: Furkan Ubeyde Çamoğlu

58 kilo: Yusuf Badem

63 kilo: Ömer Faruk Dayıoğlu

68 kilo: Berkay Erer

74 kilo: Mehmet Kani Polat

80 kilo: Yigithan Kılıç

87 kilo: Orkun Ateşli

+87 kilo: Emre Kutalmış Ateşli (Seçmeyi kazanan)

Kadınlar

46 kilo: Emine Göğebakan

49 kilo: Elif Sude Akgül

53 kilo: Merve Dinçel Kavurat

57 kilo: Hatice Kübra İlgün

62 kilo: Şevval Çakal (Seçmeyi kazanan)

67 kilo: İkra Kayır (Seçmeyi kazanan)

73 kilo: Sude Yaren Uzunçavdar

+73 kilo: Nafia Kuş Aydın

Şampiyona, Çin'in Wuxi kentinde 24-30 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.