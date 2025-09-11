Dünya Tekvando Şampiyonası 2025: Türkiye'nin 16 Kişilik Kadrosu Belli Oldu
2025 Dünya Tekvando Şampiyonası'na katılacak milli sporcular açıklandı. Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından yapılan duyuruya göre, milli takım seçme müsabakaları Ankara'daki İsmet Iraz Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.
Seçme Sonuçları
Erkekler +87 kiloda Emre Kutalmış Ateşli, kadınlar 62 kiloda Şevval Çakal ve 67 kiloda İkra Kayır seçmeyi kazandı. Böylece şampiyonaya direkt katılacak sporcularla beraber 16 kişilik milli takım kadrosu netleşti.
Türkiye Milli Takımı (Wuxi, 24-30 Ekim)
Erkekler
54 kilo: Furkan Ubeyde Çamoğlu
58 kilo: Yusuf Badem
63 kilo: Ömer Faruk Dayıoğlu
68 kilo: Berkay Erer
74 kilo: Mehmet Kani Polat
80 kilo: Yigithan Kılıç
87 kilo: Orkun Ateşli
+87 kilo: Emre Kutalmış Ateşli (Seçmeyi kazanan)
Kadınlar
46 kilo: Emine Göğebakan
49 kilo: Elif Sude Akgül
53 kilo: Merve Dinçel Kavurat
57 kilo: Hatice Kübra İlgün
62 kilo: Şevval Çakal (Seçmeyi kazanan)
67 kilo: İkra Kayır (Seçmeyi kazanan)
73 kilo: Sude Yaren Uzunçavdar
+73 kilo: Nafia Kuş Aydın
Şampiyona, Çin'in Wuxi kentinde 24-30 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.