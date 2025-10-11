Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Alanya'da Sürüyor

FAI organizasyonuyla 36 ülkeden 143 sporcu Yassıtepe'de buluştu

Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası, Antalya'nın Alanya ilçesinde devam ediyor. Uluslararası Havacılık Federasyonu (FAI) tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı şampiyona, 700 rakımlı Yassıtepe Alanyaspor TAKEOFF mevkinde gerçekleştiriliyor.

Şampiyonanın ilk gününde 36 ülkeden 143 sporcu mücadele etti. Gökyüzünde renkli görüntüler oluşturan yarışmacılar, belirledikleri süre havada kaldıktan sonra iniş yaptı. Havanın elverişli olması durumunda pilotlar toplam 12 sorti uçacak ve toplayacakları puanlara göre derecelendirilecek.

Milli sporculardan Ali Zaimoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada Türkiye'yi temsil eden 7 sporcu arasında olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi: "Bu organizasyon hem Alanya'nın hem de ülkemizin tanıtımı açısından çok önemli bir şampiyona. Şu an burada dünyanın en iyi paraşütçüleri yarışıyor. Umarım derece alacak arasında Yamaç Paraşütü Hedef Milli Takımı olarak bizler yer alırız. Katılımcı tüm sporculara başarılar diliyorum."

Şampiyona 19 Ekim Pazar günü sona erecek.

