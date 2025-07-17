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Dünya Yaz Üniversite Oyunları Almanya'da Başladı: Türkiye 144 Sporcu ile Mücadele Edecek

Dünya Yaz Üniversite Oyunları, Almanya'da 8500 sporcunun katılımıyla başladı. Türkiye, 13 branşta 144 sporcu ile temsil ediliyor.

Yayın Tarihi: 17.07.2025 15:30
Güncelleme Tarihi: 17.07.2025 15:30
Dünya Yaz Üniversite Oyunları Almanya'da Başladı: Türkiye 144 Sporcu ile Mücadele Edecek

Dünya Yaz Üniversite Oyunları Açılışı Almanya'da Yapıldı

FISU 2025 Dünya Yaz Üniversite Oyunları, Almanya'nın Rhine-Ruhr bölgesinde düzenlenen resmi açılış töreniyle başladı. Bu büyük organizasyonda 8500'e yakın sporcu, madalya mücadelesi verecek.

Türkiye'nin Katılımı

Türkiye, oyunlarda 13 branşta 144 sporcu ile temsil edilecek. Ülkemizin yer aldığı branşlar arasında atıcılık, atletizm, badminton, cimnastik, eskrim, judo, kürek, masa tenisi, okçuluk, sutopu, tekvando, tenis ve yüzme bulunmaktadır.

Coşkulu Açılış Töreni

Açılış töreninde Türkiye milli takım kafilesi, büyük bir coşkuyla geçiş yaptı. Ay-yıldızlı bayrağı, olimpik milli eskrimci Nisanur Erbil taşıdı. Oyunların açılışında duygu dolu anlar yaşandı.

FISU Dünya Üniversite Oyunları, 27 Temmuz tarihinde sona erecek ve dünya genelinden 150'den fazla ülke bu büyük organizasyona katılacak.

FISU 2025 Dünya Yaz Üniversite Oyunları (Universiade), Almanya'da resmi açılış töreniyle başladı....

FISU 2025 Dünya Yaz Üniversite Oyunları (Universiade), Almanya'da resmi açılış töreniyle başladı. FISU Dünya Üniversite Oyunları, 150'den fazla ülkeden 8500'e yakın sporcunun katılımıyla Almanya'nın Rhine-Ruhr bölgesinde düzenleniyor.

FISU 2025 Dünya Yaz Üniversite Oyunları (Universiade), Almanya'da resmi açılış töreniyle başladı....

FISU 2025 Dünya Yaz Üniversite Oyunları (Universiade), Almanya'da resmi açılış töreniyle başladı. FISU Dünya Üniversite Oyunları, 150'den fazla ülkeden 8500'e yakın sporcunun katılımıyla Almanya'nın Rhine-Ruhr bölgesinde düzenleniyor.

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