Dursun Özbek: Fenerbahçe ile gerginliğin sona ermesini istiyoruz

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, RAMS Park'ta Daikin ile yapılan sponsorluk açıklamasının ardından Fenerbahçe ile yaşanan gerilimin sona ermesini temenni etti ve rakip kulübün yeni başkanı Sadettin Saran'ı telefonla tebrik etti.

Gerginliğin sona ermesi beklentisi

Özbek, saha dışına taşan rekabetin spor için zarar verici olduğunu vurguladı ve yeni yönetimle daha sakin bir döneme girilmesini istedi.

Özbek'in sözleri:

"Futbolun paydaşlarının da adaletli yönetimi olmazsa olmazdır. Geçmiş dönemlerde rakibimizle tansiyonu yüksek, gerilimi yüksek bir durum oldu. Benim ve arkadaşlarımın arzusu bu gerginliğin devam etmemesi. Sportif faaliyetlerimizde herkesin memnun olmasını, herkesin kardeşlik duygusuyla, sporun getirdiği birleştirici özellikte olmasını arzu ediyoruz. Beklentim odur ki rakibimizin yeni yönetimi de bu duygularımıza benzer şekilde cevap versin. Türkiye, sporun içindeki bu gerginlikten kurtulsun. Beklentimiz bu yöndedir. İnşallah da öyle olur. Ülkemiz sporda beklediği iklime inşallah kavuşur. Yeni seçilen yönetimi aradım ve kendilerini tebrik ettim. Bundan sonra futbol ailesine daha güzel bir futbol izlettirmek, daha kardeşçe bir futbol sergilemek üzere hareket ederiz diye düşünüyorum."

Şampiyonlar Ligi değerlendirmesi

Özbek, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt karşısında alınan 5-1'lik mağlubiyet'in camiayı üzdüğünü ancak turnuvanın 8 maçlık bir süreç olduğunu hatırlattı. Teknik ekip ve hedeflere olan inançlarını sürdürdüklerini belirtti.

Özbek'in değerlendirmesi:

"Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçımızda beklemediğimiz bir sonuç aldık. Taraftarlarımız, yönetimimiz, bütün camia böyle bir sonuç beklemiyordu. Ama bu bir turnuva, 8 maçlık bir organizasyon. Burada da hedeflerimiz var. Özellikle ilk 24'ün içinde olup yola devam etmek istiyoruz. Sporun içinde bazı dönemler hiç beklenmediği gibi gelişebilir. İyi başladığımız maç sonuç olarak bizi üzdü. Teknik kadroya inancımız tam. Bu teknik ekiple 3 sene üst üste şampiyon olduk. Bu kadronun bundan sonraki maçlarda Galatasaray'ın beklediği sonuçları alacağından eminiz."

Tesisleşme hamlesi: 62 dönümlük arazi

Yönetim olarak önceliklerinin tesisleşme olduğunu söyleyen Özbek, Kemerburgaz'daki altyapı inşaatının yakında tamamlanacağını ve salon sporları için önemli adımlar attıklarını aktardı.

Özbek'in açıklaması:

"Salon sporları için stadın yanında bulunan 62 dönümlük araziyi Gençlik ve Spor Bakanlığından uzun süreli kiraladık. Basketbol salonu, voleybol salonu, yüzme havuzu için harekete geçtik. Ruhsat aşamasındayız. Çok kısa sürede işlemleri bitirmiş olacağız. Voleybol salonunun başarı çizgimizi çok daha yukarıya çekeceğine inanıyorum. Yüksek seviyede bir yatırım hacmi olan bu girişimi orta vadede, 3-4 sene içinde bitirmeyi hedefliyoruz. Biz harekete geçtik. Bir temel atma töreniyle buradaki faaliyetimize başlayacağız. Galatasaray 17 branşta 2000'e yakın sporcuyla Türk sporuna hizmet ediyor. Her branşı farklı mekanda, farklı koşullarda devam ettiriyoruz. Bunları bir merkeze toplamak genel giderlerimizi aşağıya çekecektir. Marka değerinin yukarıya çıkması için bu tesisleşme büyük rol oynayacak."

Özbek'in açıklamaları, hem sportif hedeflere hem de kulübün altyapı ve tesisleşme yatırımlarına odaklandıklarını ortaya koydu.

RAMS Park'ta gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasına Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek (sağda), Daikin Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkanı Hasan Önder (solda), Daikin Türkiye Başkan Yardımcısı Tuna Gülenç ve sarı-kırmızılı kulübün kadın voleybolcuları katıldı.