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Dusan Tadic, Hem İsmail Kartal Hem de Mourinho'nun Vazgeçilmezi

Dusan Tadic, Fenerbahçe'de gösterdiği performansla hem İsmail Kartal hem de Jose Mourinho'nun vazgeçilmezi oldu. Usta futbolcu, istikrarlı oyunu ile dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 11:00
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 11:00
Dusan Tadic, Hem İsmail Kartal Hem de Mourinho'nun Vazgeçilmezi

Dusan Tadic, Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı, hem İsmail Kartal hem de Jose Mourinho'nun tercihi olmaya devam ediyor. 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe formasıyla çıktığı 27 maçta da etkileyici bir performans sergileyen Tadic, bu karşılaşmalarda 10 gol attı ve 14 asist yaptı.

Tadic, Fenerbahçe'ye katıldığı 2023-2024 sezonunda, sarı-lacivertli takımın 38 lig maçının tamamında forma giyerken, toplamda 3,160 dakika sahada kaldı. Ligde 7 gol ve 7 asistle takımına önemli katkılar sağladı. Ayrıca, 3 kez sarı kart görmesine rağmen cezalı duruma düşmedi.

Geçtiğimiz sezon da İsmail Kartal döneminde 58 resmi maçın 56'sında görev alan Tadic, toplamda 4,438 dakika sahada kalarak, 16 gol ve 16 asist yapmıştı. Tadic, UEFA Konferans Ligi'nde de önemli bir rol oynayarak, 16 maçta 6 gol ve 2 asist katkısı sağladı.

Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı maçlarda da her seferinde sahadaki yerini alan yıldız futbolcu, 6,501 dakika içinde toplamda 24 gol ve 27 asist ile Fenerbahçe tarihine iz bıraktı.

Dusan Tadic, hem İsmail Kartal hem de Mourinho'nun gözdesi olmaya devam ederken, Fenerbahçe taraftarları için vazgeçilmez bir isim haline geldi.

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