Dusko Ivanovic ile Virtus Segafredo Bologna Dönemi Başlıyor

Virtus Segafredo Bologna'da Yeni Dönem

İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna Erkek Basketbol Takımı, başantrenörlük görevine Dusko Ivanovic'i atadı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, önceki başantrenör Luca Banchi'nin istifa ettiği ve Ivanovic ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Dusko Ivanovic'in Kariyeri

67 yaşındaki Karadağlı antrenör, Limoges, Baskonia, Barcelona, Panathinaikos, Khimki, Beşiktaş ve Kızılyıldız gibi önemli kulüplerde çalışarak geniş bir deneyim kazandı. Avrupa Ligi'nde 398 karşılaşma yöneten Ivanovic, bu alanda Zeljko Obradovic (540), Ettore Messina (483) ve Ergin Ataman (440) sonrasında en fazla maça çıkan 4. başantrenör konumundadır.

Avrupa Ligi'nde toplam 220 galibiyet ile 178 mağlubiyet alan Ivanovic, deneyimli bir teknik direktör olarak dikkat çekiyor.

Bu Sezonun Zorlukları

Eylül 2023'te takımın başına geçen İtalyan Luca Banchi yönetiminde, Virtus Segafredo Bologna THY Avrupa Ligi'nde beklenen performansı sergileyemedi. Takım, bu sezon 2 galibiyet ve 11 mağlubiyet ile son sırada yer alıyor.

Ivanovic'in liderliğinde takımın performansında bir iyileşme sağlaması bekleniyor.