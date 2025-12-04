Düzce'de Gençler Yüzme Müsabakaları Çilimli Havuzunda Sona Erdi

Düzce'de 2025-2026 Okul Sporları Gençler Yüzme Müsabakaları Çilimli yarı olimpik yüzme havuzunda yapıldı; dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 11:46
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 11:46
Düzce'de Gençler Yüzme Müsabakaları Çilimli Havuzunda Sona Erdi

DÜZCE(İHA) – Düzce Okul Sporları Gençler Yüzme Müsabakaları Çilimli Yüzme Havuzunda Gerçekleştirildi

Düzce’de gençler şampiyon olabilmek için kulaç attı. 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Sporları kapsamında düzenlenen Gençler Yüzme Müsabakaları, Çilimli yarı olimpik yüzme havuzunda yapıldı.

Müsabakalar ve Rekabet

Çilimli havuzunda düzenlenen yarışlar, Düzce’deki genç yüzücülerin kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Yarışlar boyunca sporcular hem hızlı performanslar sergiledi hem de centilmenlik örnekleri gösterdi.

Ödül Töreni

Büyük bir heyecan ve fair-play ruhu içinde tamamlanan müsabakaların ardından, dereceye giren başarılı sporculara ödülleri gerçekleştirilen ödül töreni ile takdim edildi.

DÜZCE OKUL SPORLARI GENÇLER YÜZME MÜSABAKALARI ÇİLİMLİ YÜZME HAVUZUNDA...

DÜZCE OKUL SPORLARI GENÇLER YÜZME MÜSABAKALARI ÇİLİMLİ YÜZME HAVUZUNDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

DÜZCE OKUL SPORLARI GENÇLER YÜZME MÜSABAKALARI ÇİLİMLİ YÜZME HAVUZUNDA...

İLGİLİ HABERLER

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
EÜ Sualtı Ragbisi Takımı Dünya Dördüncüsü Oldu
2
Kayserispor, Laszlo Benes'i Kayseri'ye Getirdi
3
Süper Lig: 14 Haftada 12 Teknik Direktör Değişikliği
4
Trendyol Süper Lig 15. Hafta Hakemleri Açıklandı
5
Altın Smaç Voleybol: Aydın’ın Yeni Yüzü
6
Düzce'de Okul Sporları: Genç A ve Genç B Erkek Güreşinde Şampiyonlar Belli Oldu
7
Kasımpaşa'da Şota Arveladze Dönemi Sona Erdi

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi