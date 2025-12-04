Düzce'de Gençler Yüzme Müsabakaları Çilimli Havuzunda Sona Erdi

DÜZCE(İHA) – Düzce Okul Sporları Gençler Yüzme Müsabakaları Çilimli Yüzme Havuzunda Gerçekleştirildi

Düzce’de gençler şampiyon olabilmek için kulaç attı. 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Sporları kapsamında düzenlenen Gençler Yüzme Müsabakaları, Çilimli yarı olimpik yüzme havuzunda yapıldı.

Müsabakalar ve Rekabet

Çilimli havuzunda düzenlenen yarışlar, Düzce’deki genç yüzücülerin kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Yarışlar boyunca sporcular hem hızlı performanslar sergiledi hem de centilmenlik örnekleri gösterdi.

Ödül Töreni

Büyük bir heyecan ve fair-play ruhu içinde tamamlanan müsabakaların ardından, dereceye giren başarılı sporculara ödülleri gerçekleştirilen ödül töreni ile takdim edildi.

