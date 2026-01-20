Düzce Satranç Şampiyonası'nda Gençler İl Birinciliği Heyecanı

Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası Düzce İl Birinciliği, Düzce Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapıldı; gençler iki gün süren müsabakalarda kıyasıya mücadele etti.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 09:50
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 09:50
DÜZCE (İHA)

Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası Düzce İl Birinciliği müsabakaları, Düzce Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Organizasyona katılan genç sporcular, satrançta strateji ve dikkat gerektiren anlarda öne çıkarak izleyicilere çekişmeli anlar yaşattı.

İki gün süren karşılaşmalar boyunca yarışmacılar il birinciliği unvanı için kıyasıya mücadele etti. Turnuva, analitik düşünme ve oyun disiplini açısından genç sporcuların yeteneklerini ortaya koyduğu bir platform sağladı.

Salonı dolduran izleyiciler heyecan dolu maçlara tanıklık ederken, organizasyon yetkilileri müsabakaların fair-play ruhu içerisinde tamamlandığını vurguladı. Turnuva sonunda dereceye giren sporcular belirlendi ve başarıları kutlandı.

Yetkililer, Düzce’de satranç sporunun gelişimine katkı sunan bu tür organizasyonların önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğini belirtti.

TÜRKİYE GENÇLER SATRANÇ ŞAMPİYONASI DÜZCE İL BİRİNCİLİĞİ MÜSABAKALARI, 17–18 OCAK 2026 TARİHLERİNDE DÜZCE BELEDİYESİ KÜLTÜR MERKEZİ’NDE BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

