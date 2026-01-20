Trendyol Süper Lig 20-22. Hafta Programı Açıklandı — Trabzonspor-Fenerbahçe 14 Şubat’ta

Trendyol Süper Lig 20-22. hafta fikstürü açıklandı; 22. haftada Trabzonspor-Fenerbahçe maçı 14 Şubat Cumartesi 20.00'de.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 11:54
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 11:54
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’de 20-22. haftalar arasında oynanacak müsabakaların programını duyurdu. Buna göre ligin 22. haftasındaki Trabzonspor-Fenerbahçe müsabakası 14 Şubat Cumartesi günü saat 20.00’de yapılacak.

TFF tarafından açıklanan takvime göre, ligin 22. haftasında Trabzonspor’un, Beşiktaş’ı konuk edeceği karşılaşma 14 Şubat Cumartesi günü saat 20.00’de yapılacak.

20. hafta

30 Ocak Cuma

20.00 Antalyaspor - Trabzonspor

20.00 Kasımpaşa - Samsunspor

31 Ocak Cumartesi

14.30 Corendon Alanyaspor - Eyüpspor

17.00 RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor

20.00 Göztepe - Fatih Karagümrük

20.00 Beşiktaş - Konyaspor

1 Şubat Pazar

17.00 Gençlerbirliği - Gaziantep FK

20.00 Galatasaray - Kayserispor

2 Şubat Pazartesi

20.00 Kocaelispor - Fenerbahçe

21. hafta

7 Şubat Cumartesi

14.30 Fatih Karagümrük - Antalyaspor

20.00 Samsunspor - Trabzonspor

8 Şubat Pazar

14.30 Eyüpspor - RAMS Başakşehir

17.00 Konyaspor - Göztepe

17.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray

20.00 Beşiktaş - Corendon Alanyaspor

9 Şubat Pazartesi

17.00 Kayserispor - Kocaelispor

20.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa

20.00 Fenerbahçe - Gençlerbirliği

22. hafta

13 Şubat Cuma

20.00 Galatasaray - Eyüpspor

20.00 Antalyaspor - Samsunspor

14 Şubat Cumartesi

14.30 Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor

17.00 Corendon Alanyaspor - Konyaspor

20.00 Trabzonspor - Fenerbahçe

15 Şubat Pazar

14.30 Kocaelispor - Gaziantep FK

17.00 Göztepe - Kayserispor

20.00 RAMS Başakşehir - Beşiktaş

16 Şubat Pazartesi

20.00 Kasımpaşa - Fatih Karagümrük

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

