Trendyol Süper Lig 20-22. Hafta Programı Açıklandı — Trabzonspor-Fenerbahçe 14 Şubat’ta

Trendyol Süper Lig 20-22. Hafta Programı Açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’de 20-22. haftalar arasında oynanacak müsabakaların programını duyurdu. Buna göre ligin 22. haftasındaki Trabzonspor-Fenerbahçe müsabakası 14 Şubat Cumartesi günü saat 20.00’de yapılacak.
TFF tarafından açıklanan takvime göre, ligin 22. haftasında Trabzonspor’un, Beşiktaş’ı konuk edeceği karşılaşma 14 Şubat Cumartesi günü saat 20.00’de yapılacak.
20. hafta
30 Ocak Cuma
20.00 Antalyaspor - Trabzonspor
20.00 Kasımpaşa - Samsunspor
31 Ocak Cumartesi
14.30 Corendon Alanyaspor - Eyüpspor
17.00 RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor
20.00 Göztepe - Fatih Karagümrük
20.00 Beşiktaş - Konyaspor
1 Şubat Pazar
17.00 Gençlerbirliği - Gaziantep FK
20.00 Galatasaray - Kayserispor
2 Şubat Pazartesi
20.00 Kocaelispor - Fenerbahçe
21. hafta
7 Şubat Cumartesi
14.30 Fatih Karagümrük - Antalyaspor
20.00 Samsunspor - Trabzonspor
8 Şubat Pazar
14.30 Eyüpspor - RAMS Başakşehir
17.00 Konyaspor - Göztepe
17.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray
20.00 Beşiktaş - Corendon Alanyaspor
9 Şubat Pazartesi
17.00 Kayserispor - Kocaelispor
20.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa
20.00 Fenerbahçe - Gençlerbirliği
22. hafta
13 Şubat Cuma
20.00 Galatasaray - Eyüpspor
20.00 Antalyaspor - Samsunspor
14 Şubat Cumartesi
14.30 Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor
17.00 Corendon Alanyaspor - Konyaspor
20.00 Trabzonspor - Fenerbahçe
15 Şubat Pazar
14.30 Kocaelispor - Gaziantep FK
17.00 Göztepe - Kayserispor
20.00 RAMS Başakşehir - Beşiktaş
16 Şubat Pazartesi
20.00 Kasımpaşa - Fatih Karagümrük
