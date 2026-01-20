Karabük'te Voleybol Midi Kızlar İl Birinciliği Sona Erdi

Karabük’te 2025-2026 sezonu Voleybol Midi Kızlar İl Birinciliği tamamlandı; Yurdum Spor Kulübü şampiyon oldu.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 11:47
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 11:47
Karabük’te 2025-2026 sezonu faaliyet programı kapsamında düzenlenen Voleybol Midi Kızlar İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı. Turnuva boyunca sahaya çıkan takımlar, centilmence mücadeleleri ve sergiledikleri performanslarla beğeni topladı.

Dereceler

Yurdum Spor Kulübü il birincisi olurken, Karabük Safkar Spor Kulübü ikinci, Safranbolu Gençlik Merkezi Spor Kulübü üçüncü, Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü ise dördüncü sırada yer aldı.

Ödül Töreni

Dereceye giren takımlara ödülleri, Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü şube müdürleri Lokman Mollaoğulları ile Serdar Ali Osman Sevim tarafından takdim edildi.

