Göztepe, Çaykur Rizespor'u 3-1 Mağlup Edip Üst Üste 3. Galibiyetini Aldı

Göztepe, Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 18. hafta maçında sahasında Çaykur Rizespor'u yenerek üst üste üçüncü galibiyetine imza attı. İzmir temsilcisi, ilk yarıyı art arda iki galibiyetle tamamladıktan sonra ikinci devreye de iyi bir başlangıç yaptı.

Maçın özeti

Sarı-kırmızılılar güçlü rakibini 3-1 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Bu galibiyetle takımın puanı 35'e yükseldi ve Stanimir Stoilov yönetimindeki ekip, Avrupa hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerlemeye devam etti. Göztepe, en yakın takipçisi Beşiktaş ile arasındaki 3 puanlık farkı korurken, 6. ve 7. sıradaki Başakşehir ile Samsunspor'a karşı da 9 puanlık üstünlük sağladı.

İç sahadaki başarı

Evindeki performansıyla dikkat çeken Göztepe, Çaykur Rizespor galibiyetiyle iç sahadaki 5. zaferini elde etti. Geride kalan dört iç saha maçında üç beraberlik ve bir mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, evinde toplayabileceği 27 puanın 18'ini hanesine yazdırdı. Bu süreçte rakip ağları 12 kez sarsan İzmir temsilcisinin kalesinde yalnızca 4 gol görüldü.

Yeni transferler ilk resmi maçında

Devre arasında kadroya katılan Jeferson ile Guilherme Luiz, Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla birlikte sarı-kırmızılı formayla ilk resmi maçlarına çıktı. Jeferson, 69. dakikada Janderson'un yerine oyuna girerken, Guilherme Luiz 85. dakikada Juan'ın yerine sahaya çıktı. Antunes ise sakatlığı nedeniyle mücadeleyi tribünden takip etti.

Cezalılar ve Stoilov'un değerlendirmesi

Gelecek hafta Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Göztepe'de, takımın değişilmez defans oyuncularından Heliton ve Bokele, Çaykur Rizespor maçında gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştü. Malcom Bokele 45+2. dakikada, Heliton ise 67. dakikada kart görerek Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyemeyecek. Teknik direktör Stanimir Stoilov da basın toplantısında bu duruma değinerek şunları söyledi: "Sürekli forma giyen iki oyuncumuzun cezalı duruma düşmesi üzücü. Yine de kadromuzda başka stoperlerimiz var ve bu durum, kendilerini göstermeleri için onlara bir fırsat doğuracak. Futbolda bunlar olabiliyor".

