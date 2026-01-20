Göztepe, Çaykur Rizespor'u 3-1 Mağlup Edip Üst Üste 3. Galibiyetini Aldı

Göztepe, Trendyol Süper Lig 18. haftasında Çaykur Rizespor'u 3-1 yenip üst üste üçüncü galibiyetine imza attı; puanını 35'e yükseltti, iç sahada 5. kez kazandı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 10:58
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 10:58
Göztepe, Çaykur Rizespor'u 3-1 Mağlup Edip Üst Üste 3. Galibiyetini Aldı

Göztepe, Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 18. hafta maçında sahasında Çaykur Rizespor'u yenerek üst üste üçüncü galibiyetine imza attı. İzmir temsilcisi, ilk yarıyı art arda iki galibiyetle tamamladıktan sonra ikinci devreye de iyi bir başlangıç yaptı.

Maçın özeti

Sarı-kırmızılılar güçlü rakibini 3-1 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Bu galibiyetle takımın puanı 35'e yükseldi ve Stanimir Stoilov yönetimindeki ekip, Avrupa hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerlemeye devam etti. Göztepe, en yakın takipçisi Beşiktaş ile arasındaki 3 puanlık farkı korurken, 6. ve 7. sıradaki Başakşehir ile Samsunspor'a karşı da 9 puanlık üstünlük sağladı.

İç sahadaki başarı

Evindeki performansıyla dikkat çeken Göztepe, Çaykur Rizespor galibiyetiyle iç sahadaki 5. zaferini elde etti. Geride kalan dört iç saha maçında üç beraberlik ve bir mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, evinde toplayabileceği 27 puanın 18'ini hanesine yazdırdı. Bu süreçte rakip ağları 12 kez sarsan İzmir temsilcisinin kalesinde yalnızca 4 gol görüldü.

Yeni transferler ilk resmi maçında

Devre arasında kadroya katılan Jeferson ile Guilherme Luiz, Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla birlikte sarı-kırmızılı formayla ilk resmi maçlarına çıktı. Jeferson, 69. dakikada Janderson'un yerine oyuna girerken, Guilherme Luiz 85. dakikada Juan'ın yerine sahaya çıktı. Antunes ise sakatlığı nedeniyle mücadeleyi tribünden takip etti.

Cezalılar ve Stoilov'un değerlendirmesi

Gelecek hafta Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Göztepe'de, takımın değişilmez defans oyuncularından Heliton ve Bokele, Çaykur Rizespor maçında gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştü. Malcom Bokele 45+2. dakikada, Heliton ise 67. dakikada kart görerek Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyemeyecek. Teknik direktör Stanimir Stoilov da basın toplantısında bu duruma değinerek şunları söyledi: "Sürekli forma giyen iki oyuncumuzun cezalı duruma düşmesi üzücü. Yine de kadromuzda başka stoperlerimiz var ve bu durum, kendilerini göstermeleri için onlara bir fırsat doğuracak. Futbolda bunlar olabiliyor".

GÖZTEPE, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 18. HAFTA MAÇINDA SAHASINDA ÇAYKUR RİZESPOR'U MAĞLUP EDEREK ÜST...

GÖZTEPE, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 18. HAFTA MAÇINDA SAHASINDA ÇAYKUR RİZESPOR'U MAĞLUP EDEREK ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ GALİBİYETİNE İMZA ATTI.

GÖZTEPE, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 18. HAFTA MAÇINDA SAHASINDA ÇAYKUR RİZESPOR'U MAĞLUP EDEREK ÜST...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Melissa Vargas: "Omzuma Dokunuş Tebrik ve Motivasyon Amaçlıydı"
2
İzmir Ekonomi Üniversitesi Spor Yöneticiliği Sertifika Programı başladı
3
Trendyol Süper Lig 20-22. Hafta Programı Açıklandı — Trabzonspor-Fenerbahçe 14 Şubat’ta
4
Karabük'te Voleybol Midi Kızlar İl Birinciliği Sona Erdi
5
ESMİAD'tan Eskişehirli Gençlere Tam Destek: Halı Saha Turnuvasında Yanlarında
6
Göztepe, Çaykur Rizespor'u 3-1 Mağlup Edip Üst Üste 3. Galibiyetini Aldı
7
Ula'da 'Kuşaklar Bocce Sahasında Buluştu' Etkinliği

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları