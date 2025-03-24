Düzceli Dede ve Nine Judo ile Torunlarına Destek Oluyor

Düzce'de 65 yaşındaki Gülsüm Çil ve 77 yaşındaki Süleyman Tosun, torunlarına verdikleri destek ile dikkat çekiyor. Uzun yıllar tribünden izledikleri judo müsabakalarında, artık mindere çıkma kararı alarak aktif bir şekilde bu spor dalının içinde yer almaya başladılar.

16 yaşındaki ümit milli judocu Rutkay Çil ve 17 yaşındaki Ayşenaz Tosun’un, babaannesi ile dedesi antrenmanlarına katılarak onlara destek oluyor. Yaklaşık 4 yıldır birlikte antrenman yapan dede ve nine, hem bedensel sağlıklarını koruyor hem de torunlarının spor hayatlarına katkı sunuyor.

Torunlarının Peşinden Geliyorlar

7 torun sahibi Gülsüm Çil, torunlarının değerli sporcular olduğunu belirterek, “10 yıldır torunumun peşinden geliyorum. Torunlarım benim gözbebeğim. Onlar can parçam olduğu için isteklerini yerine getirmek benim için çok önemli.” dedi.

Torunu Rutkay Çil ise babaannesiyle antrenman yapmanın mutluluğunu paylaşarak, “Başlangıçta izleyerek katıldı, şimdi ise daha aktif bir şekilde birlikte antrenman yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Dedelerin Destek Olma İhtiyacı

Süleyman Tosun ise 8 yıldır torununun antrenmanlarını takip ettiğini ve geçmişte spor yaptığını söyledi. “Artık torunlarının peşinde koşuyoruz. Onları destekleyeceğiz, bu yolda sonuna kadar devam edeceğiz. Her maçı heyecanla izliyoruz.” şeklinde konuştu.

Torunu Ayşenaz Tosun ise dedesinin desteğinin kendisine büyük bir motivasyon sağladığını söyleyerek, “Dedemi çok seviyorum. O her maçıma ve antrenmanıma geliyor, bu beni daha çok odaklamamı sağlıyor.” dedi.

Antrenörün Görüşleri

Judo antrenörü Nermin Alayıldız, yaşlıların tecrübelerinin genç sporculara katkı sağladığını belirtti. “Dedeler ve neneler, bazen daha fazla heyecanlanıyorlar. Onların enerji ve tecrübeleri, bizim için çok değerli. Her zaman aramızda olmalarını istiyoruz.” diye ekledi.

Alayıldız, büyüklerin mindere davet edildiğinde olumlu yanıt aldıklarını ve antrenman esnasında bu aile birlikteliğinin sağlıklı bir ortam oluşturduğunu vurguladı. “Torunlarıyla birlikte antrenman yapmaları, çok güzel anılar biriktirmelerine olanak tanıyor. Tüm büyüklerimizi judo matına bekliyoruz.” sözleriyle sona erdi.